El Benfica inicia gestiones por el fichaje de Joao Palhinha: Marco Silva espera a su antiguo pupilo

El club portugués Benfica se prepara para dar un paso serio en el refuerzo de su plantilla. El nuevo entrenador del equipo, Marco Silva, desea colaborar nuevamente con su antiguo pupilo, Joao Palhinha, quien actualmente es miembro del Bayern Múnich. Este traspaso se ha fijado como el objetivo principal para fortalecer la línea central del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información, después de que el Tottenham renunciara a su opción de compra por el jugador que pasó la temporada pasada cedido en Londres, el Benfica busca aprovechar esta situación. Según el reporte de Goal.com, la estrecha relación entre Marco Silva y Joao Palhinha podría jugar un papel decisivo en la concreción de este acuerdo. Anteriormente trabajaron juntos con éxito en la Premier League inglesa, en el equipo del Fulham.

Obstáculos financieros y proceso de negociación

Actualmente, la directiva del club lisboeta, en particular Rui Costa y Mario Branco, está estudiando los aspectos financieros de este traspaso. El Bayern Múnich invirtió 50 millones de euros por el jugador en 2024, pero ahora el gigante alemán está dispuesto a considerar ofertas cercanas a los 20 millones de euros. Aunque es una oportunidad favorable para el Benfica, el alto salario del jugador podría suponer una carga para el presupuesto del club.

Según la información publicada por el diario A Bola, la directiva del Benfica también está considerando la opción de una cesión para realizar el traspaso. Según este esquema, el jugador llegaría primero cedido y se incluiría una cláusula de compra obligatoria en el contrato. Este método permite al club reforzar su plantilla manteniendo la estabilidad financiera.

Competencia e importancia táctica

En la lucha por Joao Palhinha, no solo el club portugués, sino también los equipos italianos de la Juventus y el AC Milan han mostrado interés. Sin embargo, se espera que el deseo del jugador de regresar a su tierra natal juegue a favor del Benfica. Marco Silva no propone al mediocentro defensivo de 31 años solo por razones sentimentales, sino para cubrir las carencias tácticas en el juego del equipo.

Según el entrenador, Palhinha aportará estabilidad a la línea defensiva y permitirá que los jugadores ofensivos se muevan con mayor libertad. Actualmente, el equipo ya ha fichado a jugadores como Clément Lenglet y Jakub Kamiński, pero el mediocampo central sigue siendo la prioridad absoluta de Silva.

Para que el traspaso llegue a su fase final, el Benfica necesitará vender a varios jugadores y liberar masa salarial. Si todos los asuntos financieros se resuelven positivamente, el integrante de la selección nacional de Portugal podría viajar a Lisboa próximamente. Sin duda, este fichaje será de gran ayuda para el Benfica, no solo en el campeonato nacional, sino también en los partidos de la Champions League.