¿Argentina al borde del abismo? ¡El choque entre Messi y el «muro defensivo» de Suiza!

Esta noche concluyen los cuartos de final de la Copa del Mundo. En uno de los encuentros más esperados, la actual campeona del mundo, Argentina, se enfrenta a Suiza, uno de los equipos más disciplinados y difíciles del torneo. El ganador de este duelo se medirá en semifinales contra el vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega.

Zamin.uz Zamin.uz presenta el análisis más importante antes de este drama táctico que tendrá lugar en Kansas City.

Fecha y lugar del encuentro: Partido: Argentina – Suiza

Fecha y hora: 12 de julio, 06:00

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Las remontadas de Argentina y sus grietas defensivas

Al inicio del torneo, muchos especulaban con un camino fácil para Argentina. En la fase de grupos, el equipo no tuvo problemas ante Argelia, Austria y Jordania, clasificándose con pleno de victorias. Pero al comenzar las eliminatorias, los campeones enfrentaron pruebas reales:

Duelo contra Cabo Verde (1/16 de final): El debutante del torneo se convirtió en un obstáculo inesperado. Los isleños resistieron dignamente y Argentina solo pudo ganar 3:2 en la prórroga.

Drama contra Egipto (1/8 de final): Este partido ya es historia de la Copa del Mundo. La «Albiceleste» perdía 0:2 hasta el minuto 79. Solo tres goles al final del partido dieron una victoria milagrosa.

Por un lado, estas remontadas fortalecen la confianza. Por otro, los problemas defensivos de los pupilos de Lionel Scaloni han quedado expuestos. Argentina juega de forma abierta, dando muchas oportunidades. Especialmente, su línea defensiva alta provoca incursiones peligrosas hacia su área. Si Lionel Messi no hubiera mantenido su gran estado de forma, este equipo ya estaría fuera del torneo.

Suiza, el verdugo tradicional de los favoritos

La selección suiza, a diferencia de Argentina, ha llegado a cuartos de final mediante un juego defensivo extremadamente ordenado y disciplinado.

En octavos, los europeos neutralizaron a los rápidos delanteros de Colombia durante casi dos horas. Al impedir que el rival desplegara su juego, Suiza ganó en la tanda de penaltis, llegando por primera vez desde 1954 a los cuartos de final de un Mundial.

Suiza siempre ha sido un rival incómodo para los grandes. Puede que no deje impresiones brillantes, pero es excelente anulando las virtudes del oponente.

¿Se repetirá el horror de 2014?

Al hablar de este choque, es inevitable recordar el Mundial 2014. Aquella vez, Argentina solo pudo superar el muro suizo en el minuto 118 gracias a un gol de Ángel Di María. En aquel partido, los europeos también «hormigonaron» el mediocampo, obligando a Argentina a depender de la genialidad individual.

Argentina se siente cómoda en partidos abiertos, pero siempre tiene problemas contra equipos que «aparcan el autobús». Suiza es precisamente ese tipo de rival.

En conclusión: Argentina ha estado al borde del abismo dos veces en este torneo. Ahora se enfrentan a un equipo táctico que sabe cómo detener a los favoritos. La reserva de solidez del equipo de Scaloni parece limitada. Sin embargo, Argentina tiene a Messi, y esa es el arma principal que aún no ha dicho su última palabra en este torneo.