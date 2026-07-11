El Atlético de Madrid refuerza su plantilla con una estrella de la selección de Dinamarca

El Atlético de Madrid ha cerrado otro acuerdo importante en este mercado de fichajes de verano. El gigante español ha anunciado oficialmente el traspaso de Morten Hjulmand, capitán del Sporting CP de Portugal. Este fichaje se considera un paso estratégico para fortalecer el centro del campo del club madrileño. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, esta operación le ha costado al Atlético 40 millones de euros. El centrocampista danés de 27 años superó con éxito el reconocimiento médico en Madrid y firmó un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2031. Es una de las incorporaciones más importantes del equipo de Diego Simeone de cara a la nueva temporada.

Un nuevo punto de apoyo en el sistema de Simeone

La directiva y el cuerpo técnico del Atlético habían considerado varios candidatos para la posición de mediocentro defensivo, incluido João Gomes del Wolverhampton. Sin embargo, la elección final recayó en Morten Hjulmand. El comunicado oficial del club destaca la fuerza física del jugador, su capacidad para recuperar balones y su lectura de juego.

Se espera que la inteligencia de Hjulmand en el campo y su precisión en el pase jueguen un papel fundamental en los esquemas tácticos de Diego Simeone. Su llegada aumentará la competencia en el equipo con jugadores como Koke, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, lo que dará al Atlético más opciones tanto en La Liga como en la Champions League.

La trayectoria de un capitán experimentado

Morten Hjulmand comenzó su carrera profesional en la academia del Copenhague, para luego ganar experiencia en el Admira Wacker de Austria. Su verdadero ascenso ocurrió en el Lecce de Italia. A los 23 años, se convirtió en capitán del equipo, siendo registrado como el segundo capitán más joven en la historia de la Serie A después de Francesco Totti.

Con el Sporting CP, disputó 141 partidos, ganando dos títulos de liga portuguesa y una copa nacional. A nivel internacional, ha participado en 27 encuentros con la selección de Dinamarca. Su rica experiencia en diferentes ligas sin duda le ayudará a adaptarse rápidamente al fútbol español.

Actualmente, el jugador ya ha visitado las instalaciones del Atlético y se ha unido a sus nuevos compañeros en los entrenamientos de pretemporada. La afición madrileña confía en que la garra de Hjulmand encaja perfectamente con la filosofía de Simeone. Este fichaje demuestra la intención del Atlético de Madrid de luchar seriamente por los títulos esta temporada.