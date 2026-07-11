Buenas noticias para Inglaterra antes de los cuartos de final: tres jugadores regresan al equipo

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Buenas noticias para Inglaterra antes de los cuartos de final: tres jugadores regresan al equipo

La selección de Inglaterra recibió noticias positivas sobre su plantilla antes del crucial partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega. El seleccionador Thomas Tuchel confirmó que Declan Rice, Reece James y Marc Guéhi han vuelto a entrenar con el grupo.

Sin embargo, Inglaterra sufre una baja importante: Jarell Quansah, quien recibió una tarjeta roja en el partido contra México, se perderá el próximo encuentro.

Tres jugadores regresan a los entrenamientos

Según Thomas Tuchel, Declan Rice, Reece James y Marc Guéhi han regresado y participaron en la sesión de entrenamiento colectiva.

«Los tres han vuelto y participaron en el entrenamiento. Es una gran noticia. A excepción del jugador sancionado, todos están listos para jugar», declaró el técnico alemán.

Esto supone una gran ventaja para Inglaterra antes de una fase decisiva como los cuartos de final.

Quansah no jugará contra Noruega

Inglaterra ganó 3-2 contra México. En aquel encuentro, el defensa Jarell Quansah fue expulsado con tarjeta roja.

Por este motivo, está sancionado y no podrá ayudar a su equipo en el partido de cuartos de final contra Noruega.

¿Cuándo empieza el partido?

El partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra se disputará el 12 de julio.

El encuentro comenzará a las 02:00, hora de Taskent.

El regreso de los jugadores clave de Inglaterra da a Tuchel más opciones para elegir su once. La gran duda ahora es cuánto influirán estos regresos en el resultado contra Noruega.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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