Thomas Tuchel reacciona a los juegos psicológicos de Erling Haaland

Antes de los cuartos de final de la Copa del Mundo, surgió un duelo verbal singular entre el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y la estrella noruega Erling Haaland. El técnico alemán no ocultó su sorpresa ante las inesperadas declaraciones del delantero noruego antes del partido. Esta confrontación está tomando un giro intenso, no solo en el campo, sino también en la gestión de la presión mental. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio NRK, Erling Haaland intentó trasladar toda la presión al equipo de Inglaterra antes del encuentro. En su entrevista, el delantero minimizó las posibilidades de victoria de Noruega, instando a todos a centrarse en el rival. Sus palabras se interpretan como un intento de presentar a su equipo como el equipo menos favorito antes de los cuartos de final.

La respuesta de Tuchel y la situación inesperada

Thomas Tuchel expresó su asombro ante la postura adoptada por una estrella mundial como Erling Haaland. Según el entrenador, es una situación inusual para un jugador al que le gusta jugar bajo presión. «Me sorprenden las palabras de Erling, porque siempre lo he considerado un jugador que ama la presión y se nutre de ella», subrayó el seleccionador inglés.

Al hablar del estado mental de su equipo, Tuchel afirmó que los «Three Lions» están preparados para cualquier presión y que esto les da una motivación extra. Según él, el equipo de Inglaterra no pierde tiempo pensando en quién es el favorito o de qué lado está la presión. Lo más importante es que el grupo solo piensa en la victoria.

Estadísticas y obstáculos históricos

Las palabras de humildad de Erling Haaland contrastan radicalmente con sus resultados en el campo. El delantero ya ha marcado siete goles en solo cuatro partidos en este torneo. Si logra marcar contra Inglaterra, podría acercarse a los récords de leyendas como James Rodríguez y Gerd Müller. Esto demuestra el serio desafío que espera a los defensas ingleses.

Por otro lado, la selección de Inglaterra debe luchar contra su «maldición» histórica. El equipo ha fracasado muchas veces en las fases eliminatorias de grandes torneos contra representantes europeos. Este partido, que se celebrará en el estadio de Miami, es crucial no solo para conseguir un puesto en las semifinales, sino también para poner fin a esta tradición negativa del fútbol inglés.

Recordemos que Noruega sorprendió a todos al eliminar a Brasil antes de llegar a los cuartos de final. A pesar de esto, Erling Haaland sigue minimizando las posibilidades de su equipo. Los expertos consideran esto como una maniobra táctica destinada a relajar al rival.