Conocidas las alineaciones probables antes del choque Haaland – Kane

En el tercer partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de Noruega e Inglaterra lucharán por un puesto en las semifinales. Se han anunciado las alineaciones iniciales probables de ambos equipos antes del encuentro.

La atención se centrará naturalmente en los dos goleadores: Erling Haaland y Harry Kane. Sin embargo, el resultado de este partido podría decidirse no solo por los delanteros, sino también por la batalla en el mediocampo.

Noruega confía en sus estrellas

Se espera que Martin Ødegaard organice el juego en el equipo noruego, mientras que Alexander Sørloth y Erling Haaland liderarán la línea de ataque.

Antonio Nusa también podría causar problemas a la defensa inglesa con su velocidad y habilidad en el uno contra uno.

Inglaterra podría optar por una línea de ataque potente

Se espera que Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane formen parte del once inicial de Inglaterra.

En el mediocampo podrían actuar Declan Rice y Elliot Anderson, mientras que en el centro de la defensa jugarían John Stones y Ezri Konsa.

Copa Mundial 2026. Cuartos de final

Noruega – Inglaterra

Noruega: Nyland, Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland.

Inglaterra: Pickford, Spence, Konsa, Stones, O'Riley, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

¿Cuándo empieza el partido?

El partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra comenzará a las 02:00, hora de Taskent.

La mayor intriga de este encuentro es saber cuál de los dos, Haaland o Kane, llevará a su equipo a las semifinales.