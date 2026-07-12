¿Por qué el Manchester United evita los grandes nombres en el mercado de fichajes?

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¿Por qué el Manchester United evita los grandes nombres en el mercado de fichajes?

El Manchester United sigue dando forma a su nueva estrategia en el mercado de fichajes. En los últimos años, la directiva del club ha intentado mantener un equilibrio entre el fortalecimiento de la plantilla y la disciplina financiera. Sin embargo, la negativa del club a comprar jugadores estrella como Declan Rice y Harry Kane ha provocado grandes debates entre aficionados y expertos. Según informa Goal.com, esta cautela del club podría estar relacionada con el miedo a los fichajes fallidos del pasado. Esto es lo que informa Goal.com .

En opinión del periodista del Manchester Evening News, Tyrone Marshall, el hecho de que el club no entablara negociaciones con el Tottenham por el traspaso de Harry Kane fue un gran error. Además, antes de que Declan Rice se uniera al Arsenal, el Manchester United tuvo la oportunidad de ficharlo. Hoy en día, la directiva del club se centra en jugadores que encajen en el sistema del equipo y que justifiquen su valor en el futuro, en lugar de realizar compras costosas al estilo "Galáctico".

Un nuevo enfoque en el mediocampo

Actualmente, los aficionados del Manchester United piden un mediocentro defensivo que pueda sustituir a Casemiro. Sin embargo, la directiva del club parece haber renunciado a buscar un mediocentro "destructor" tradicional. En su lugar, el equipo se centra en jugadores móviles, técnicamente fuertes y que cumplan con las exigencias de la Premier League. Se dice que nombres como Andrey Santos y Ederson encajan precisamente en estos requisitos.

Según los responsables del club, en un esquema táctico de 4-2-3-1, dos mediocentros versátiles pueden cumplir las funciones de un solo mediocentro defensivo puro de manera más eficaz. Esto sirve para aumentar la movilidad del equipo en el centro del campo. Aunque existen rumores sobre estrellas como Aurélien Tchouaméni, el club está considerando opciones más realistas.

El destino de Marcus Rashford y la implementación de los nuevos planes

Uno de los temas más importantes dentro del club sigue siendo el futuro de Marcus Rashford. Aunque se han mantenido negociaciones positivas con el delantero de 28 años, la posibilidad de su venta sigue existiendo. Si Rashford abandona el equipo, el Manchester United destinará los fondos obtenidos a la compra de extremos. Actualmente, Crysencio Summerville del West Ham y el delantero del Everton, Iliman Ndiaye, son vistos como los principales candidatos.

En conclusión, se puede decir que el Manchester United intenta cambiar su imagen en el mercado de fichajes. El club ya no persigue simplemente nombres famosos, sino que prioriza la estabilidad a largo plazo. Los resultados de la nueva temporada mostrarán cuán efectiva será esta estrategia.

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