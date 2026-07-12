Thermaltake Capo X: La posibilidad de ensamblar dos computadoras independientes en un solo chasis

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Thermaltake Capo X: La posibilidad de ensamblar dos computadoras independientes en un solo chasis

Thermaltake, empresa conocida en el mundo de la tecnología informática por sus soluciones inusuales, ha lanzado oficialmente su nuevo chasis Capo X. Este dispositivo está atrayendo la atención al permitir albergar dos sistemas completos e independientes dentro de una sola carcasa. Presentado a principios de verano en la feria Computex, este modelo ya está disponible para el público general. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, el precio del chasis Thermaltake Capo X se ha fijado en 190 dólares. Su principal característica es su estructura vertical, donde dos placas base se colocan una encima de la otra. Por ello, el chasis es considerablemente alto — 691 mm — y parece más una columna independiente que un equipo sobre el escritorio.

Capacidades técnicas y espacio

A pesar de la gran altura del chasis, los fabricantes han limitado el formato de las placas base a Micro-ATX. El interior cuenta con espacio para dos fuentes de alimentación separadas, lo que garantiza que cada sistema funcione de forma independiente. El sistema de refrigeración también ofrece amplias posibilidades: los usuarios pueden instalar disipadores de CPU de hasta 180 mm de altura.

En cuanto a capacidades gráficas, el Capo X no limita al usuario. Es posible instalar tarjetas gráficas de hasta 420 mm de largo, lo que permite alojar sin problemas los modelos más potentes del mercado actual, como la NVIDIA RTX 4090. Además, el chasis tiene espacio suficiente para numerosos ventiladores y sistemas de refrigeración líquida.

¿Para quién está diseñado?

Thermaltake recomienda este chasis para varios tipos de audiencia. En primer lugar, es una solución ideal para streamers: una computadora se usa para jugar y la otra para gestionar la transmisión y la codificación. Esto evita caídas de rendimiento durante el juego. En segundo lugar, para los especialistas que trabajan con AI, resulta práctico dedicar un sistema al entrenamiento de redes neuronales y el otro a las tareas diarias.

Asimismo, este chasis es adecuado para hogares u oficinas con espacios de trabajo reducidos donde dos personas trabajan juntas. Utilizar un solo chasis vertical en lugar de dos torres separadas ayuda a ahorrar espacio considerablemente. Es natural que estas soluciones inusuales despierten interés entre los usuarios profesionales que buscan optimizar su flujo de trabajo.

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Abror Shuhratov
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