Un boleto de 1285 $ llega al millón: la situación en el Noruega – Inglaterra

Se observan precios sin precedentes en el mercado de entradas antes del duelo de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra. Algunas ofertas de reventa alcanzan hasta 1 millón de dólares por entrada.

Curiosamente, el precio oficial inicial de estos boletos era cientos de veces menor.

Un boleto de 1285 $ valorado en 1 millón

Según Sky News, algunas entradas puestas a la venta para el partido Noruega – Inglaterra se ofrecen por 1 millón de dólares en la plataforma oficial de reventa de la FIFA.

Inicialmente, cada uno de los dos boletos costaba 1285 $. Posteriormente, su precio de reventa se disparó hasta alcanzar el millón de dólares.

Hay opciones más baratas

Es posible encontrar otros boletos de la misma categoría a precios relativamente más bajos en la plataforma.

Se informa que algunas ofertas comienzan alrededor de los 5 000 dólares, lo cual sigue siendo varias veces superior al precio oficial inicial.

¿Por qué hay tanta demanda?

Una de las principales razones del interés por el encuentro es la presencia de estrellas en ambos equipos.

Los aficionados esperan con especial ansia:

Erling Haaland;

Martin Ødegaard;

Harry Kane;

el partido con la participación de Jude Bellingham.

El estatus de cuartos de final y la lucha por un pase a semifinales han incrementado aún más la demanda de entradas.

¿Cuándo comienza el partido?

El duelo de cuartos de final entre las selecciones de Noruega e Inglaterra comenzará a las 02:00, hora de Taskent.

Ahora, junto a la intriga en el campo, surge otra pregunta: ¿se encontrará realmente un comprador para el boleto de un millón de dólares?