Thomas Tuchel critica a su equipo tras el partido contra Noruega

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Thomas Tuchel critica a su equipo tras el partido contra Noruega

Aunque Inglaterra ganó el partido contra Noruega, el entrenador Thomas Tuchel no quedó satisfecho con el desempeño de su equipo.

Afirmó que Inglaterra cometió demasiados errores técnicos durante el encuentro y que debió mostrar una mejor calidad de juego.

«Cometimos demasiados errores técnicos. Hoy tuvimos suerte. No es una cuestión de mentalidad, simplemente tenemos que jugar mejor», dijo Tuchel.

Con esta victoria, Inglaterra avanzó a la siguiente ronda. Sin embargo, las palabras del entrenador sugieren que el equipo debe reflexionar no solo sobre el resultado, sino también sobre la calidad de juego.

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