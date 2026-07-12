Argentina en semifinales: el supergol de Julián Álvarez frena a Suiza

El encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza estuvo lleno de drama y tensión. Los campeones defensores lograron el pase a semifinales tras una sufrida victoria por 3-1. El partido, disputado en el estadio de Kansas City, será recordado no solo por los goles, sino también por las polémicas decisiones arbitrales. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de que Suiza controló el balón en los primeros minutos, Argentina logró abrir el marcador. En el minuto 10, Alexis Mac Allister cabeceó con precisión un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. El remate del mediocampista sorprendió a Gregor Kobel. Tras esto, los dirigidos por Lionel Scaloni se replegaron, cediendo espacios al rival.

VAR y tarjeta roja: el punto de inflexión

En la segunda parte, la presión suiza dio sus frutos. En el minuto 66, Dan Ndoye organizó un contraataque rápido y, tras una gran combinación con Ricardo Rodríguez, igualó el marcador. Este gol cambió por completo el ritmo del partido y dio ventaja psicológica a los suizos. Sin embargo, la jugada más polémica ocurrió en ese preciso instante.

El árbitro había mostrado inicialmente tarjeta amarilla a Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo. Pero tras la revisión del VAR, la decisión cambió: se anuló la sanción a Paredes y, en su lugar, Embolo fue expulsado por doble amarilla tras ser acusado de simulación. Esta decisión provocó fuertes protestas en el bando suizo, ya que quedar en inferioridad numérica definió el destino del encuentro.

Tras finalizar el tiempo reglamentario en empate, Argentina aumentó la presión en la prórroga. Julián Álvarez, quien no lograba encontrar su mejor nivel en el torneo, realizó una genialidad en el minuto 112. Se internó desde la banda izquierda y lanzó un "misil" imparable al ángulo superior. Según Goal.com, este gol acabó con todas las esperanzas de Suiza.

Cerca del final, cuando los hombres de Murat Yakin se volcaron al ataque, Argentina sentenció con un tercer gol de contraataque. Lautaro Martínez puso el broche de oro. Aunque el marcador final fue 3-1, Suiza ofreció una resistencia digna ante los campeones del mundo. Ahora, Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales.