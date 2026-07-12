El regreso de McGregor termina en tragedia: Conor derrotado en el primer asalto

El regreso de Conor McGregor al octágono tras cinco años de ausencia no tuvo el resultado que esperaban los aficionados. En la pelea estelar del UFC 329, la estrella irlandesa perdió ante Max Holloway en el primer asalto.

El momento más dramático del combate ocurrió en los primeros segundos: McGregor resbaló y sufrió una lesión en la pierna. Este incidente fue decisivo para el destino del enfrentamiento.

Holloway se toma la revancha e iguala el marcador

En la pelea principal del UFC 329, celebrada en Las Vegas, EE. UU., Conor McGregor y Max Holloway se enfrentaron por segunda vez en el octágono.

Tras la lesión de McGregor en el primer asalto, Holloway tomó el control y finalizó el combate a su favor.

De esta manera, el luchador estadounidense logró vengarse de la derrota de 2013. En aquella ocasión, Conor McGregor había ganado por decisión unánime de los jueces.

Cinco años de pausa no dieron el resultado esperado

Este fue el primer combate de Conor McGregor desde julio de 2021.

Aunque el regreso tras una larga pausa despertó un gran interés, el ex campeón irlandés no pudo volver con éxito al octágono.

Tras esta derrota, el récord profesional de McGregor queda en:

22 victorias ;

6 derrotas.

Max Holloway elevó su marca a:

27 victorias ;

9 derrotas.

Otros resultados principales del UFC 329

El torneo contó con otros combates destacados:

Paddy Pimblett derrotó a Benoît Saint-Denis por sumisión en el primer asalto.

Mario Bautista superó a Cory Sandhagen por decisión de los jueces.

Brandon Royval venció a Lone Kavana por sumisión en el tercer asalto.

King Green noqueó a Terrence McKinney en el primer asalto.

Robert Whittaker noqueó a Nikita Krylov en el tercer asalto.

Gable Steveson derrotó a Elisha Ellison por nocaut en el primer asalto.

¿Qué le espera ahora a McGregor?

El retorno de Conor McGregor no siguió el guion esperado por los fans. La lesión y la derrota en el primer asalto generan dudas sobre su futuro profesional.

La gran incógnita ahora es si la leyenda irlandesa volverá a pisar el octágono o si el UFC 329 será uno de los últimos grandes combates de su carrera.