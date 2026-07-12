Tuchel critica a pesar de la victoria: «Hoy tuvimos suerte»

La selección de Inglaterra derrotó a Noruega por 2-1 en los cuartos de final del Mundial 2026 y avanzó a las semifinales. Sin embargo, aunque el entrenador Thomas Tuchel se mostró satisfecho con el resultado, expresó abiertamente su descontento con el juego de su equipo.

El técnico alemán calificó el pase a semifinales como un gran logro, pero no ocultó que será muy difícil llegar a la final con un nivel de juego así.

«Nos complicamos la vida nosotros mismos»

Según Tuchel, Inglaterra cometió muchos errores técnicos contra Noruega y no pudo mantener el ritmo de juego necesario.

«Hoy nos complicamos la vida nosotros mismos. Aun así, el resultado es fantástico. Estamos en semifinales, eso es genial. Pero no estoy satisfecho con nuestro juego. En todos los aspectos», declaró.

El entrenador destacó que el equipo tuvo compromiso, pero careció de atención y consistencia.

«Hoy tuvimos suerte»

El seleccionador inglés admitió que su equipo no se movió con la rapidez suficiente y que regaló oportunidades al rival.

«No fuimos lo suficientemente rápidos, nuestro juego no fue consistente. Hoy tuvimos suerte», dijo Tuchel.

Esta declaración demostró que, a pesar del resultado, el entrenador tiene serias preocupaciones antes de la semifinal.

El problema no es psicológico

Se le preguntó a Tuchel si el desempeño de los jugadores estaba relacionado con la presión psicológica.

Él respondió que el problema no radica en el carácter, sino en la calidad del juego.

«No es un tema de psicología. Al contrario, en cuanto a carácter, todo está bien. Incluso se podría envasar y vender. El problema es la calidad del juego: tenemos que jugar mejor», afirmó el técnico.

Los suplentes fueron elogiados

Tuchel destacó especialmente el rendimiento de los jugadores que ingresaron en la segunda parte.

Según sus palabras:

Reece James hizo un partido excelente;

Morgan Rogers tuvo una actuación fantástica;

Eberechi Eze y Djed Spence fueron de menos a más durante el encuentro.

El entrenador subrayó que estos jugadores aportaron la energía y actividad necesarias al equipo.

Una definición corta pero potente para Bellingham

Sobre Jude Bellingham, autor de los dos goles contra Noruega, Tuchel dijo que no hacían falta más comentarios.

«Él juega a ese nivel en cada partido. Jude es un jugador de clase mundial», señaló.

Solo tres días para la semifinal

Inglaterra se enfrentará a Argentina en las semifinales.

Tuchel indicó que el equipo solo tiene tres días para prepararse.

«Seremos más fuertes. Estamos obligados a serlo. Por ahora, hay que celebrar este éxito y disfrutar del momento. Necesitaremos mucho más para llegar a la final», concluyó el seleccionador inglés.

La pregunta principal ahora es: ¿podrá Inglaterra mejorar drásticamente su calidad de juego antes de la semifinal?