La selección de Inglaterra consiguió su pase a las semifinales de la Copa del Mundo tras una sufrida victoria ante Noruega en los cuartos de final. En el partido disputado en el estadio de Miami, la estrella inglesa Jude Bellingham volvió a brillar, sacando a su equipo de una situación complicada. Este triunfo lleva a los «Three Lions» a una intensa semifinal contra Argentina. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó con un guion inesperado. Aunque Inglaterra tomó el control del balón, el calor sofocante del sur de Florida afectó notablemente el desempeño de los jugadores. Según Goal.com, Noruega logró abrir el marcador en el minuto 36. Tras un centro de Andreas Schjelderup, el balón golpeó el poste antes de entrar en la portería. Erling Haaland y sus compañeros contaron con algo de fortuna en esta jugada.

El «recital» de Bellingham y las decisiones del VAR

Justo antes del descanso, Jude Bellingham entró en escena. Tras un pase de Anthony Gordon, controló el balón con maestría para definir con precisión al poste lejano con su pierna menos hábil. La segunda parte estuvo llena de dramatismo. Aunque el noruego Torbjorn Heggem anotó tras un córner, el VAR anuló el gol debido a una falta de Erling Haaland sobre un defensa rival.

Al no definirse el ganador en el tiempo reglamentario, las selecciones fueron a la prórroga. Allí, Jude Bellingham volvió a marcar la diferencia. Tras un disparo de Morgan Rogers rechazado por el portero, Bellingham estuvo más atento que nadie para anotar el gol de la victoria. La defensa inglesa, especialmente Dan Burn, se mostró sólida en los minutos finales para mantener el resultado.

El descontento de Thomas Tuchel

A pesar de la victoria, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no ocultó su descontento tras el partido. El técnico alemán calificó la actuación de su equipo como «técnicamente pobre» y subrayó que esperaba mucho más de sus jugadores. Aunque el resultado es importante para Tuchel, expresó serias críticas sobre el estilo de juego y el orden táctico en el campo.

Sin embargo, lo más importante para Inglaterra es el resultado. El equipo se enfrentará ahora a la Argentina de Lionel Messi en las semifinales en Atlanta. Se espera que este partido sea una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Jude Bellingham, por su parte, ya se ha consolidado como el verdadero líder de Inglaterra en este torneo.