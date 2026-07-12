Erling Haaland se sincera tras la dolorosa derrota ante Inglaterra

Tras la dolorosa derrota (1-2) sufrida ante la selección de Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, el delantero estrella de la selección de Noruega, Erling Haaland compartió sus impresiones. El líder de los escandinavos, que causaron una verdadera sensación en el torneo, no ocultó su inmenso orgullo por el resultado obtenido por su equipo y por la cultura futbolística que despertó en su país a pesar de la eliminación. Zamin.uz presenta la declaración del delantero concedida al famoso medio BBC.

« Hay que vivir esta realidad irreal en carne propia »

Haaland destacó que el intenso camino de la selección nacional en la Copa del Mundo 2026 logró unir a todo el pueblo noruego en torno a un objetivo, lo cual es el mayor logro para los jugadores.

Entre las apasionadas palabras de Erling Haaland: « Estamos muy emocionados por haber logrado tal éxito y por haber logrado unir a la gente en Noruega. Gracias a la alegría que hemos brindado, reina un ambiente muy positivo tanto en nuestra patria como aquí, en el torneo. Es difícil procesar todo en este momento. Es realmente una especie de realidad irreal. Hay que vivirlo para entenderlo. Eso es exactamente lo que yo buscaba ».

« Hemos obligado a que hablen de Noruega »

Aunque la selección de Noruega se detuvo a las puertas de las semifinales, Haaland confía en haber cumplido su principal misión estratégica. Su objetivo no era solo ganar el trofeo, sino colocar a su país entre la élite del fútbol mundial:

Estatus de grande: « Quería poner a Noruega en el mapa mundial y consolidar nuestro estatus entre las mejores selecciones del mundo », afirma el prolífico delantero.

Misión cumplida: El jugador señaló con orgullo: « Creo que aquí hemos logrado que se hable de Noruega ».

El equipo más brillante del Mundial

Recordemos que tras perder 1-2 ante Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, Noruega quedó fuera del torneo. Sin embargo, su victoria ante un gigante mundial como Brasil en las eliminatorias y su fútbol ofensivo serán recordados por mucho tiempo en la historia de este Mundial. Anteriormente, el seleccionador Ståle Solbakken también informó que no pudo contener las lágrimas al elogiar el coraje de sus muchachos tras el partido.