Cuidado con las falsificaciones del Samsung 870 EVO: apariencia idéntica, pero fallan rápidamente

El problema de los dispositivos falsificados en el mercado de la tecnología de la información ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora, los estafadores no solo copian la apariencia, sino que también replican los datos a nivel de software. En particular, han aparecido nuevos tipos de copias falsas del Samsung 870 EVO, uno de los SSD más populares del mundo. Estos dispositivos son casi indistinguibles de los originales para un usuario común, pero su uso puede provocar una grave pérdida de datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos de la publicación japonesa AKIBA PC Hotline probaron en detalle este falso SSD Samsung 870 EVO. Resulta que el embalaje exterior, la carcasa e incluso las etiquetas son idénticos al producto original. Lo más peligroso es que, al conectar la unidad a un ordenador, el sistema operativo Windows la reconoce como un dispositivo Samsung real de 2 TB. Incluso programas de prueba populares como CrystalDiskMark registran velocidades estándar para la interfaz SATA.

Memoria que falla después de 120 GB

Sin embargo, este engaño no dura mucho. Cuando los expertos verificaron las capacidades reales de la unidad utilizando el software H2testw, se registró un resultado inesperado. Cuando el volumen de datos escritos alcanza aproximadamente 120 GB, la velocidad de la unidad cae repentinamente a cero. Después de esto, el dispositivo no solo deja de escribir datos, sino que los archivos existentes se vuelven ilegibles.

Mientras que la mayoría de los SSD falsos baratos siguen sobrescribiendo datos antiguos una vez llena su capacidad, esta «copia» se avería por completo. Esto significa que el usuario, tras transferir sus archivos importantes a la unidad, puede perder toda su información en un instante. Al abrir la carcasa, se descubrió que, en lugar del controlador Samsung, contenía un chip barato Realtek RayMX RM1135T y dos módulos de memoria NAND sin marca.

Los dispositivos de almacenamiento de la marca Samsung también son muy populares en el mercado de Uzbekistán. A menudo, los compradores, atraídos por precios bajos, adquieren productos en tiendas no oficiales o plataformas de venta en línea. Según los datos de ixbt.com, para evitar ser víctima de este fraude, se deben seguir algunas reglas:

Comprar el producto solo a distribuidores oficiales o tiendas de confianza;

Verificar la autenticidad de la unidad a través del software Samsung Magician (los dispositivos falsos no son reconocidos por este programa);

Desconfiar si el precio es excesivamente bajo en comparación con el promedio del mercado;

Verificar la capacidad total inmediatamente después de la compra utilizando programas como H2testw.

Ahorrar en dispositivos tecnológicos, especialmente en medios de almacenamiento, puede salir caro al final. Los SSD falsos no solo destruyen su dinero, sino también sus recuerdos digitales irremplazables. Por lo tanto, se recomienda siempre tomar medidas de precaución al comprar modelos como el Samsung 870 EVO.