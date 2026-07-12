Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?

·0·Спорт
Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?

2026 йилги жаҳон чемпионатининг чоракфинал босқичи доирасида Англияга қарши кечган шиддатли баҳсда Норвегия терма жамоаси 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги юришини тўхтатди. Турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланган скандинавияликлар бош мураббийи Столе Солбаккен ўйиндан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Zamin.uz ҳис-ҳаяжон ва кўз ёшларга бой бўлган ушбу баёнотни тақдим этади.

«Йигитлар учун жуда афсусдаман»

Норвегияликлар устози ўйиндан кейинги матбуот анжуманида мағлубият жуда оғир ботганини ва катта спорт баъзан ўта шафқатсиз бўлишини таъкидлади.

Столе Солбаккеннинг фикрларидан: «Йигитлар учун жуда афсусдаман, аммо олий спортнинг энг шафқатсиз томони айнан шу. Бразилияга қарши ўйинда омад биз томонда эди, бугун эса аксинча бўлди».

Омаднинг юз ўгириши ва футболчиларга мақтов

Солбаккеннинг сўзларига кўра, бугунги учрашувда кўплаб омиллар жамоа зарарига ишлаган. Шунга қарамай, у ўз шогирдларининг майдонда кўрсатган характерига юқори баҳо берди:

  • Ирода ва матонат: Ўйиннинг дастлабки қисми скандинавияликлар учун жуда мураккаб кечди. Бироқ жамоа тезда ўзини тиклаб, охиригача курашди.

  • Мураббий эътирофи: Бош мураббий кўз ёшларини амаллаб тийган ҳолда, футболчилари билан фахрланишини яширмади: «Бугун бизга омад етишмади ва кўп нарса бизга қарши эди. Ўша оғир ўтган 20 дақиқадан кейин йигитларни мақтамасликнинг иложи йўқ», — деди у.

Норвегия — мундиал кашфиёти

Эслатиб ўтамиз, ушбу 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналига йўл олди.

Мағлубиятга учраган бўлса-да, Норвегия терма жамоаси мазкур мусобақада, айниқса 1/8 финалда Бразилия устидан қозонилган тарихий ғалабаси билан миллионлаб футбол мухлисларининг меҳри ва ҳурматини қозонишга улгурди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Бугун, 09:58Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБеллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБугун, 09:54Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиАргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиБугун, 09:19Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 08:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди