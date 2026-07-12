Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?
2026 йилги жаҳон чемпионатининг чоракфинал босқичи доирасида Англияга қарши кечган шиддатли баҳсда Норвегия терма жамоаси 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги юришини тўхтатди. Турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланган скандинавияликлар бош мураббийи Столе Солбаккен ўйиндан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Zamin.uz ҳис-ҳаяжон ва кўз ёшларга бой бўлган ушбу баёнотни тақдим этади.
«Йигитлар учун жуда афсусдаман»
Норвегияликлар устози ўйиндан кейинги матбуот анжуманида мағлубият жуда оғир ботганини ва катта спорт баъзан ўта шафқатсиз бўлишини таъкидлади.
Столе Солбаккеннинг фикрларидан: «Йигитлар учун жуда афсусдаман, аммо олий спортнинг энг шафқатсиз томони айнан шу. Бразилияга қарши ўйинда омад биз томонда эди, бугун эса аксинча бўлди».
Омаднинг юз ўгириши ва футболчиларга мақтов
Солбаккеннинг сўзларига кўра, бугунги учрашувда кўплаб омиллар жамоа зарарига ишлаган. Шунга қарамай, у ўз шогирдларининг майдонда кўрсатган характерига юқори баҳо берди:
Ирода ва матонат: Ўйиннинг дастлабки қисми скандинавияликлар учун жуда мураккаб кечди. Бироқ жамоа тезда ўзини тиклаб, охиригача курашди.
Мураббий эътирофи: Бош мураббий кўз ёшларини амаллаб тийган ҳолда, футболчилари билан фахрланишини яширмади: «Бугун бизга омад етишмади ва кўп нарса бизга қарши эди. Ўша оғир ўтган 20 дақиқадан кейин йигитларни мақтамасликнинг иложи йўқ», — деди у.
Норвегия — мундиал кашфиёти
Эслатиб ўтамиз, ушбу 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналига йўл олди.
Мағлубиятга учраган бўлса-да, Норвегия терма жамоаси мазкур мусобақада, айниқса 1/8 финалда Бразилия устидан қозонилган тарихий ғалабаси билан миллионлаб футбол мухлисларининг меҳри ва ҳурматини қозонишга улгурди.
…