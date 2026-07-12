Campeonato Asiático: ¡Doblete de oro para Jonbibi Hukmova!

El Campeonato Asiático de Atletismo Sub-23, que se celebra en Ordos, China, está siendo un éxito para nuestros representantes. En la jornada de hoy, nuestros atletas registraron grandes resultados, sumando nuevas medallas al medallero de nuestra delegación. Zamin.uz presenta los detalles de esta alegre noticia.

Jonbibi Hukmova — ¡doble medallista de oro del campeonato continental!

En el programa de ayer, nuestros compatriotas ganaron 1 medalla de oro y 1 de plata. La atención se centró una vez más en nuestra talentosa atleta Jonbibi Hukmova:

Doblete de oro: Tras triunfar en los 800 metros, Jonbibi Hukmova demostró su superioridad esta vez en los 400 metros. Cruzó la meta en 51,19 segundos logrando así su segunda medalla de oro en la competición.

Superación de obstáculos: Nurxon Ochilova, quien participó en la prueba de 400 metros vallas, 57,99 segundos registró este resultado y fue galardonada con la medalla de plata del torneo.

Clasificación general: ¡detrás de China y Japón!

Al finalizar la tercera jornada, la selección nacional de Uzbekistán muestra resultados muy altos. Con un total de 3 medallas de oro y 4 de plata nuestra delegación ocupa el prestigioso tercer lugar en la clasificación general, detrás del país anfitrión, China, y Japón.

Lista de nuestros atletas medallistas:

Medallistas de oro: Jonbibi Hukmova — 400 metros (carrera)

Jonbibi Hukmova — 800 metros (carrera)

Valeriya Gorbatova — salto de altura