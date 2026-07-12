Campeonato Asiático: ¡Doblete de oro para Jonbibi Hukmova!

·0·Deportes
Campeonato Asiático: ¡Doblete de oro para Jonbibi Hukmova!

El Campeonato Asiático de Atletismo Sub-23, que se celebra en Ordos, China, está siendo un éxito para nuestros representantes. En la jornada de hoy, nuestros atletas registraron grandes resultados, sumando nuevas medallas al medallero de nuestra delegación. Zamin.uz presenta los detalles de esta alegre noticia.

Jonbibi Hukmova — ¡doble medallista de oro del campeonato continental!

En el programa de ayer, nuestros compatriotas ganaron 1 medalla de oro y 1 de plata. La atención se centró una vez más en nuestra talentosa atleta Jonbibi Hukmova:

  • Doblete de oro: Tras triunfar en los 800 metros, Jonbibi Hukmova demostró su superioridad esta vez en los 400 metros. Cruzó la meta en 51,19 segundos logrando así su segunda medalla de oro en la competición.

  • Superación de obstáculos: Nurxon Ochilova, quien participó en la prueba de 400 metros vallas, 57,99 segundos registró este resultado y fue galardonada con la medalla de plata del torneo.

Clasificación general: ¡detrás de China y Japón!

Al finalizar la tercera jornada, la selección nacional de Uzbekistán muestra resultados muy altos. Con un total de 3 medallas de oro y 4 de plata nuestra delegación ocupa el prestigioso tercer lugar en la clasificación general, detrás del país anfitrión, China, y Japón.

Lista de nuestros atletas medallistas:

Medallistas de oro:

  • Jonbibi Hukmova — 400 metros (carrera)

  • Jonbibi Hukmova — 800 metros (carrera)

  • Valeriya Gorbatova — salto de altura

Medallistas de plata:

  • Nurxon Ochilova — 400 metros (vallas)

  • Barnoxon Sayfullayeva — salto de altura

  • Ayyubxon Fayozov — lanzamiento de martillo

  • Ibrohim Mahkamov — triple salto

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Messi exige respeto al árbitro: se revelan las palabras dichas en el campoMessi exige respeto al árbitro: se revelan las palabras dichas en el campoHoy, 14:21Copa del Mundo: Suiza critica duramente el arbitraje en el partido contra ArgentinaCopa del Mundo: Suiza critica duramente el arbitraje en el partido contra ArgentinaHoy, 14:17Dana White revela la lesión de McGregor: «Cinco años no es fácil»Dana White revela la lesión de McGregor: «Cinco años no es fácil»Hoy, 14:14Mashrabjon Ruziboev noqueó a su rival en el primer asalto (video)Mashrabjon Ruziboev noqueó a su rival en el primer asalto (video)Hoy, 14:12Dominio del boxeo uzbeko en Yakarta: ¡tenemos el mayor número de clasificados a semifinales!Dominio del boxeo uzbeko en Yakarta: ¡tenemos el mayor número de clasificados a semifinales!Hoy, 14:05El gol de Jude Bellingham y la polémica de la «spidercam»: la FIFA responde a las protestas de NoruegaEl gol de Jude Bellingham y la polémica de la «spidercam»: la FIFA responde a las protestas de NoruegaHoy, 13:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán