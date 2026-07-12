El padre de Haaland, descontento con el árbitro: «Nos han robado»

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El padre de Haaland, descontento con el árbitro: «Nos han robado»

La participación de la selección nacional de Noruega en la Copa Mundial 2026 terminó con una dramática derrota ante Inglaterra. Tras el partido, el delantero del equipo Erling Haaland y su padre Alfie Haaland no ocultaron su profundo descontento con el arbitraje.

En su opinión, las decisiones arbitrales fueron uno de los factores decisivos en la victoria de Inglaterra.

«El árbitro os salvó»

Alfie Haaland hizo una declaración contundente después del partido, dirigiéndose a la selección inglesa.

«El árbitro os salvó. Ahora espero que ganéis el Mundial. Pero creo que simplemente nos han robado», declaró.

Estas palabras se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando intensos debates entre los aficionados al fútbol.

Inglaterra ganó en la prórroga

El partido de cuartos de final de la Copa Mundial se disputó en el Hard Rock Stadiumde Miami Gardens, Estados Unidos.

En un encuentro intenso y disputado, la selección de Inglaterra venció a Noruega en la prórroga por 2:1 y avanzó a las semifinales.

De esta manera, el camino de los noruegos en el torneo terminó en los cuartos de final.

Haaland no marcó por primera vez

Erling Haaland no logró anotar por primera vez en este encuentro de la Copa Mundial 2026.

A pesar de ello, continúa en el torneo con un registro destacado:

  • 7 goles;

  • en la tabla de goleadores tercer puesto.

Por ahora, la lista es la siguiente:

  • Lionel Messi — 8 goles;

  • Kylian Mbappé — 8 goles;

  • Erling Haaland — 7 goles.

A Inglaterra le espera Argentina

Tras la victoria en cuartos de final, la selección de Inglaterra se enfrentará a Argentina en las semifinales.

Al mismo tiempo, las críticas de Alfie Haaland sobre el arbitraje han intensificado las discusiones en torno a este duelo. Se espera que la comunidad futbolística siga debatiendo no solo la semifinal de Inglaterra, sino también las jugadas polémicas de los cuartos de final.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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