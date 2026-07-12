Jude Bellingham salva su semifinal contra Argentina gracias a los consejos de su madre

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Jude Bellingham salva su semifinal contra Argentina gracias a los consejos de su madre

La estrella de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, Jude Bellingham, compartió detalles interesantes sobre su disciplina y comportamiento en el campo tras la victoria en los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega. El jugador no solo anotó un doblete para llevar a su equipo a la semifinal, sino que también evitó perderse el crucial enfrentamiento contra la Argentina de Lionel Messi. Así lo informa Goal.com .

El caso es que, antes del partido contra Noruega, Bellingham estaba apercibido de sanción y una tarjeta amarilla lo habría dejado automáticamente fuera de la semifinal. Según Goal.com, el centrocampista de 23 años admitió que su madre, Denise, fue fundamental para que mantuviera la calma en la alta humedad de Florida y en un partido lleno de tensión.

« Mi madre me estuvo recordando toda la semana que prestara atención a mis palabras, mis entradas, mis expresiones faciales y mis emociones. Se podría decir que me lo metió en la cabeza para que no recibiera una tarjeta amarilla. Para ser honesto, cuando logras comunicarte con el árbitro con respeto, es más fácil mantener el equilibrio », destacó el jugador en la entrevista posterior al partido.

Carrera por el pichichi y desacuerdo con el entrenador

Bellingham marcó dos goles contra Noruega, elevando su cuenta en el torneo a 6 tantos. Con esta cifra, igualó al capitán Harry Kane y se sitúa a solo dos goles de Kylian Mbappé y Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. La estrella del Real Madrid describió su estado de forma actual como de cuento de hadas.

Sin embargo, a pesar de la victoria, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se mostró descontento con la calidad del juego. El técnico alemán calificó el nivel técnico en Miami de « descuidado ». Bellingham no dudó en expresar su desacuerdo con esta crítica, defendiendo el esfuerzo de su equipo.

« Quizás el entrenador no entiende lo difícil que es jugar en condiciones climáticas tan duras contra estrellas como Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth. No siempre se puede ganar con elegancia y mil pases; a veces hay que mostrar carácter y sacar la victoria con uñas y dientes », declaró Bellingham.

Ahora, Inglaterra se enfrentará a Argentina en la semifinal. La presencia de Jude Bellingham es una gran ventaja para los ingleses, ya que se ha convertido en el arma principal del equipo, tanto en la creación como en la finalización. Los aficionados esperan con ansias el duelo entre Bellingham y Messi.

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