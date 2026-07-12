«Esta Argentina recuerda al equipo de 1990»: Nepomniachi sobre el camino a la final

El ex seleccionador de Camerún, Valeri Nepomniachi, elogió la clasificación de Argentina para las semifinales de la Copa Mundial 2026. En su opinión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni está superando no solo a sus rivales, sino también sus propias dificultades internas.

El experto comparó a la Argentina actual con el plantel que llegó a la final en la Copa Mundial de 1990.

Nepomniachi recuerda a la Argentina de 1990

Valeri Nepomniachi afirma que la Argentina de hoy le recuerda al equipo de 1990.

En aquel Mundial, los argentinos no tuvieron un camino fácil hacia la final, enfrentando grandes dificultades en cada etapa.

El experto destaca que el equipo actual tiene el mismo carácter y la capacidad de obtener resultados bajo presión.

«Solo se puede respetar a un equipo así»

Nepomniachi señaló que Argentina está superando no solo a sus oponentes, sino también los problemas en su propio juego.

«La actual selección argentina está superando tanto al rival como a sus propias dificultades. Solo se puede sentir respeto y admiración por un equipo así. Me gustan mucho», declaró.

Un obstáculo suizo difícil de superar

Argentina tuvo un partido complejo contra Suiza en los cuartos de final.

El tiempo reglamentario terminó sin un ganador, pero en la prórroga, los campeones vigentes se impusieron por 3-1.

Este resultado demostró una vez más la capacidad del equipo para resistir la presión en momentos decisivos.

Ahora, el turno de Inglaterra

Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a la selección de Inglaterra en las semifinales.

Por un lado, la Argentina liderada por Messi y Álvarez, y por el otro, la Inglaterra de Kane y Bellingham lucharán por un lugar en la final.

¿Se justificará la comparación de Nepomniachi o llegará Argentina aún más lejos que en 1990? La semifinal lo dirá.