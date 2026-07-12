Un tiroteo en un torneo de baloncesto acaba con la vida de un famoso deportista

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Un tiroteo en un torneo de baloncesto acaba con la vida de un famoso deportista

Un torneo de baloncesto celebrado en Nueva York, Estados Unidos, terminó en tragedia. La noche del 10 de julio de este año, el baloncestista estadounidense Kayna Rochford murió tras un tiroteo ocurrido durante un descanso entre partidos. Según información de la policía reportada por el diario New York Post ,

las autoridades informaron que el atleta de 35 años falleció en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza. Según los primeros datos, el tiroteo se produjo tras una disputa entre Rochford y otro hombre. Otras dos personas resultaron heridas en el incidente. Fueron trasladadas al hospital y los médicos reportan que su estado es estable.

Según la publicación, Kayna Rochford fue uno de los baloncestistas más brillantes y talentosos de la Universidad Fairleigh Dickinson de Nueva Jersey. Recibió un disparo en la cabeza alrededor de las 22:30, hora local, durante el Kingdome Basketball Tournament que se celebraba en el complejo residencial Martin Luther King en Lenox Avenue.

Según uno de los vecinos, Rochford creció en una familia de dos hijos y una hija. Sus padres emigraron de Trinidad a los Estados Unidos hace varios años.

El concejal de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó enérgicamente este asesinato y expresó sus condolencias a los seres queridos de Rochford a través de la red social X. En su declaración, subrayó que este tipo de violencia sin sentido no debe tener cabida en la sociedad.

A lo largo de su carrera, Kayna Rochford defendió los colores de varios clubes extranjeros. Jugó como baloncestista profesional en los Países Bajos, Israel, Francia, Suiza, el Reino Unido y otros países.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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