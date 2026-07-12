Erling Haaland sobre Jude Bellingham: Inglaterra y el Real Madrid tienen suerte de tener a una estrella así

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Erling Haaland sobre Jude Bellingham: Inglaterra y el Real Madrid tienen suerte de tener a una estrella así

La eliminación de la selección de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo atrajo la atención de muchos. Sin embargo, tras el partido, el tema principal no fue solo el resultado, sino el verdadero liderazgo en el campo. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, elogió a su amigo cercano y excompañero Jude Bellingham, destacando que la selección de Inglaterra debería estar orgullosa de tener tal talento. Así lo informa Goal.com informa .

En este encuentro, Inglaterra venció a Noruega y consiguió el pase a las semifinales. Fue la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, quien decidió el destino del partido. Al anotar un doblete por segundo partido consecutivo, guio al equipo dirigido por Thomas Tuchel hacia la victoria. Según Goal.com, a pesar del dolor de la derrota, Erling Haaland reconoció la habilidad de su amigo en el equipo rival.

Una respuesta a las críticas

Recientemente, han surgido diversas críticas en la comunidad futbolística sobre la eficacia de Jude Bellingham, especialmente en cuanto a sus registros goleadores. Erling Haaland abordó este tema en su entrevista posterior al partido. En su opinión, no es justo esperar de un centrocampista los mismos resultados que de un delantero, pero Bellingham lo está logrando de todos modos.

«A veces la gente acusa a Jude de no marcar suficientes goles, pero él no merece tales críticas. Es un centrocampista y, aun así, marca, se proyecta al ataque y regatea. Es un jugador de clase mundial», enfatizó el goleador noruego. Estas palabras de Erling Haaland se ven como un símbolo del entendimiento y respeto mutuo que forjaron durante sus años juntos en el Borussia Dortmund.

Uno de los mejores del mundo

Erling Haaland admite que hay muy pocos jugadores en el mundo que puedan alcanzar el nivel de juego que muestra actualmente Jude Bellingham. Su influencia en el campo no solo se nota en sus acciones técnicas, sino también en su capacidad para elevar el espíritu del equipo. «El Real Madrid y la selección de Inglaterra son muy afortunados de tener a Jude Bellingham», dice Erling Haaland.

En el fútbol moderno, cada entrenador desea tener a un jugador universal como Bellingham en su plantilla. No es solo el enlace entre la defensa y el ataque, sino un líder capaz de asumir la responsabilidad en los momentos decisivos del partido. Según Haaland, cualquier club del mundo soñaría con un fichaje así.

Esta victoria acerca a Inglaterra al título mundial. El equipo bajo el mando de Thomas Tuchel demuestra que se encuentra en su mejor momento de forma. Jude Bellingham es reconocido como uno de los principales candidatos a ser el mejor jugador del torneo. Aunque el torneo ha terminado para Noruega, la relación amistosa entre Erling Haaland y Jude Bellingham se ha convertido en un tema especial para los aficionados al fútbol.

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