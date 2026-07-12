Messi hace una declaración importante antes de su primer partido contra Inglaterra

Lionel Messi está a punto de enfrentarse a la selección de Inglaterra por primera vez en su carrera. El capitán argentino destacó que este encuentro, previo a la semifinal de la Copa Mundial 2026, tiene un significado especial tanto para él como para todo el equipo.

Sin embargo, los actuales campeones llegan al choque decisivo con signos de fatiga. Messi admitió abiertamente que Argentina tuvo que jugar dos prórrogas en las últimas fases, lo que ha supuesto un gran desgaste físico.

«Será un partido único para mí»

Cuando se le preguntó a Messi sobre su primer enfrentamiento contra Inglaterra, señaló que los partidos contra selecciones de alto nivel siempre son especiales.

«Sí, por supuesto. Los partidos contra grandes selecciones siempre son especiales. Nunca me he enfrentado a Inglaterra, por lo que este partido será único para mí», afirmó.

Argentina ha hecho un gran esfuerzo

Argentina no llegó a semifinales con facilidad. El equipo se vio obligado a disputar tiempos extra en sus últimos encuentros.

Messi hizo hincapié en este aspecto:

«Es una semifinal de la Copa del Mundo. Ahora vamos a descansar y prepararnos seriamente para este partido. Nuestro equipo ha gastado mucha energía jugando dos prórrogas».

La gran intriga de la semifinal

Se espera que el duelo entre Inglaterra y Argentina sea uno de los partidos más esperados del torneo.

Por un lado, los campeones defensores liderados por Messi, y por el otro, la Inglaterra de Kane y Bellingham.

La primera prueba inglesa de Messi

Para Messi, este partido no es solo una lucha por el pase a la final, sino una página más en su carrera.

La gran pregunta ahora es: a pesar del cansancio, ¿podrá Argentina mostrar otra gran versión ante Inglaterra?