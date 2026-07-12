Messi hace una declaración importante antes de su primer partido contra Inglaterra

·84·Deportes
Messi hace una declaración importante antes de su primer partido contra Inglaterra

Lionel Messi está a punto de enfrentarse a la selección de Inglaterra por primera vez en su carrera. El capitán argentino destacó que este encuentro, previo a la semifinal de la Copa Mundial 2026, tiene un significado especial tanto para él como para todo el equipo.

Sin embargo, los actuales campeones llegan al choque decisivo con signos de fatiga. Messi admitió abiertamente que Argentina tuvo que jugar dos prórrogas en las últimas fases, lo que ha supuesto un gran desgaste físico.

«Será un partido único para mí»

Cuando se le preguntó a Messi sobre su primer enfrentamiento contra Inglaterra, señaló que los partidos contra selecciones de alto nivel siempre son especiales.

«Sí, por supuesto. Los partidos contra grandes selecciones siempre son especiales. Nunca me he enfrentado a Inglaterra, por lo que este partido será único para mí», afirmó.

Argentina ha hecho un gran esfuerzo

Argentina no llegó a semifinales con facilidad. El equipo se vio obligado a disputar tiempos extra en sus últimos encuentros.

Messi hizo hincapié en este aspecto:

«Es una semifinal de la Copa del Mundo. Ahora vamos a descansar y prepararnos seriamente para este partido. Nuestro equipo ha gastado mucha energía jugando dos prórrogas».

La gran intriga de la semifinal

Se espera que el duelo entre Inglaterra y Argentina sea uno de los partidos más esperados del torneo.

Por un lado, los campeones defensores liderados por Messi, y por el otro, la Inglaterra de Kane y Bellingham.

La primera prueba inglesa de Messi

Para Messi, este partido no es solo una lucha por el pase a la final, sino una página más en su carrera.

La gran pregunta ahora es: a pesar del cansancio, ¿podrá Argentina mostrar otra gran versión ante Inglaterra?

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El padre de Haaland ironiza sobre el árbitro y la FIFA comenta el gol polémicoEl padre de Haaland ironiza sobre el árbitro y la FIFA comenta el gol polémicoHoy, 17:45Zlatan Ibrahimovic sobre Noni Madueke: «El cable jugó mejor que él»Zlatan Ibrahimovic sobre Noni Madueke: «El cable jugó mejor que él»Hoy, 17:30¿Por qué el Manchester United evita los grandes nombres en el mercado de fichajes?¿Por qué el Manchester United evita los grandes nombres en el mercado de fichajes?Hoy, 17:12Jurgen Klopp ha aceptado dirigir a la selección de AlemaniaJurgen Klopp ha aceptado dirigir a la selección de AlemaniaHoy, 16:56«Esta Argentina recuerda al equipo de 1990»: Nepomniachi sobre el camino a la final«Esta Argentina recuerda al equipo de 1990»: Nepomniachi sobre el camino a la finalHoy, 16:28El padre de Haaland, descontento con el árbitro: «Nos han robado»El padre de Haaland, descontento con el árbitro: «Nos han robado»Hoy, 16:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán