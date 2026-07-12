Jurgen Klopp ha aceptado dirigir a la selección de Alemania

Se ha llegado a un acuerdo entre la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el reconocido técnico Jurgen Klopp. Según información difundida por Sky Sports Germany, el exentrenador del Liverpool ha aceptado en principio el cargo de seleccionador de la "Bundestim". Se espera que este nombramiento marque el inicio de una nueva era para el fútbol alemán, que ha sufrido fracasos en grandes torneos en los últimos años. Así lo informa Goal.com .

La fase decisiva de las negociaciones tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos. El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, se reunieron personalmente con Klopp para discutir los puntos principales del contrato. Está previsto que el acuerdo entre las partes incluya la Copa del Mundo de 2030, lo que demuestra que la dirección del fútbol alemán busca una estabilidad a largo plazo.

La situación con Red Bull y una solución creativa

Aunque se ha alcanzado el acuerdo principal, existe un obstáculo técnico antes del anuncio oficial. Actualmente, Jurgen Klopp ocupa el cargo de director global de fútbol en Red Bull . Para principios de la próxima semana, están previstas negociaciones finales en Nueva York con el directivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, donde se tratarán las condiciones de su salida de la organización.

Según informa Goal.com, la DFB está trabajando en una solución creativa para evitar el pago de una gran indemnización. Según esta propuesta, Klopp podría permanecer simultáneamente como seleccionador de Alemania y embajador de la marca Red Bull. Tal acuerdo sería beneficioso para ambas partes, permitiendo a la empresa continuar su colaboración con uno de los entrenadores más famosos del mundo.

Nuevo cuerpo técnico y cambios tácticos

Con la llegada de Jurgen Klopp, se planean grandes reformas en el cuerpo técnico de la selección. El alemán quiere traer a sus asistentes de confianza, quienes desempeñaron un papel clave en sus éxitos en el Liverpool y el Borussia Dortmund. En particular, se espera que especialistas como Peter Krawietz y Pepijn Lijnders comiencen a trabajar con Klopp.

Estos nombramientos indican un cambio radical en el estilo de juego de la selección alemana. Klopp pretende llevar su característica filosofía de "gegenpressing" de alta intensidad al escenario internacional. Esto difiere significativamente del enfoque táctico de la era de Julian Nagelsmann y se espera que aumente la agresividad del equipo.

Cabe recordar que Jurgen Klopp dejó el Liverpool tras nueve años de trayectoria al finalizar la temporada 2023-24. Su llegada a la selección nacional genera grandes expectativas entre los aficionados alemanes, ya que Klopp es uno de los pocos entrenadores que ha ganado casi todos los trofeos prestigiosos a nivel de clubes.