Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuv

·1·Sport
Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuv

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi oʻzining afsonaviy faoliyati davomida hali amalga oshmagan kam sonli maqsadlaridan biriga erishish arafasida turibdi. 2026-yilgi Jaxon chempionatining yarim finalida Argentina va Angliya terma jamoalari oʻzaro toʻqnash keladigan boʻldi. Bu uchrashuv nafaqat turnirning markaziy oʻyini, balki Messi uchun xalqaro maydondagi noyob debyut sifatida ham tarixga kiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chorak final bosqichida Argentina terma jamoasi Shveytsariya ustidan qoʻshimcha boʻlimlarda 3:1 hisobida gʻalaba qozongan boʻlsa, Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya Norvegiya toʻsigʻidan 2:1 hisobida oʻtdi. Shu tariqa, Atlanta shahri mezbonlik qiladigan yarim finalda futbol olamining ikki giganti oʻzaro hisob-kitob qiladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 39 yoshli Messi oʻzining uzoq yillik faoliyati davomida hali biror marta Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmagan.

Maradona merosi va yangi chaqiriq

Argentina va Angliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik futbol tarixida alohida oʻringa ega. Ayniqsa, 1986-yilgi Jaxon chempionatida Diego Maradona tomonidan kiritilgan ikki mashhur gol bu raqobatni afsonaviy darajaga koʻtargan. Lionel Messi garchi u voqealarni jonli koʻrmagan boʻlsa-da, bu tarix har bir argentinalikning qonida borligini taʼkidladi.

"Angliyaga qarshi oʻyin doim oʻzgacha ahamiyatga ega, chunki ular dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri. Men deyarli barcha kuchli terma jamoalarga qarshi oʻynaganman, faqat Angliya bundan mustasno edi. Shu sababli ham bu bahsni intiqlik bilan kutyapman. Biz bu oʻyinga Jaxon chempionati yarim finali sifatida qaraymiz va bor kuchimiz bilan gʻalaba uchun harakat qilamiz", — deya oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi Inter Miami yulduzi.

Lionel Messi joriy turnirda ajoyib sport formasini namoyish etmoqda. Hozirda u 8 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, Messi Jaxon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib oldi — uning hisobidagi gollar soni jami 21 taga yetdi. U guruh bosqichi va pley-offning dastlabki bosqichlarida Jazoir, Avstriya, Iordaniya, Kabo-Verde va Misr darvozalarini ishgʻol qilishga ulgurdi.

Rekordlar va kutilayotgan bahs

Shveytsariyaga qarshi kechgan qiyin bahsda Messi gol ura olmagan boʻlsa-da, muhim golli uzatmani amalga oshirdi. Bu uning Qatar 2022 turniridagi Avstraliyaga qarshi oʻyindan boshlangan ketma-ket gol urish seriyasiga yakun yasadi. Shunga qaramay, argentinaliklar sardori jamoaviy muvaffaqiyat har qanday shaxsiy rekorddan ustun ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Ushbu yarim final nafaqat final yoʻllanmasi, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi sifatida ham oʻta ahamiyatlidir. Angliya terma jamoasi Thomas Tuchel qoʻl ostida tartibli va hujumkor oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa, Argentina Lionel Messi atrofida shakllangan tajribali va irodali jamoa sifatida gavdalanmoqda. Atlantadagi oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlishi shubhasiz.

Lionel MessiArgentinaAngliyaЖахон ЧемпионатиFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiLamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiBugun, 19:58Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaJud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaBugun, 18:39Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi