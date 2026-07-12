Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi

·37·Sport
Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi

Fransiya terma jamoasi va butun dunyodagi futbol muxlislari yengil tin olishlari mumkin. Jamoa sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati yarim finali oldidan jiddiy jarohat olmagani maʼlum boʻldi. Real Madrid hujumchisi Marokashga qarshi kechgan chorak final bahsida toʻpigʻidan jarohat olib, maydonni erta tark etganidan soʻng, uning keyingi oʻyinlarda ishtirok etishi soʻroq ostida qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq Fransiya terma jamoasi qarorgohidan olingan soʻnggi kadrlar xavotirlarga oʻrin yoʻqligini koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, 27 yoshli hujumchi jamoa mehmonxonasida afsonaviy Thierry Henry, Michael Olise va Jean-Philippe Mateta bilan birga hazillashib, aʼlo kayfiyatda vaqt oʻtkazmoqda. Uning harakatlarida toʻpiq sohasidagi noqulaylikdan asar ham qolmagani kuzatilgan.

Didier Deschamps va jamoa uchun katta xushxabar

Sardorning safga qaytishi bosh murabbiy Didier Deschamps uchun ulkan ustunlikdir. Marokash bilan oʻyinning 77-daqiqasida Mbappe almashtirilganida, uning oyogʻiga muz bogʻlab qoʻyilgani koʻpchilikni xavotirga solgan edi. Oʻshanda murabbiy Kylianning toʻpigʻida biroz ogʻriq borligini tasdiqlagan, ammo Forbes nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻzi Dallasdagi yarim finalga toʻliq tayyor ekanini bildirgan.

Kylian Mbappe joriy turnirda fenomenal oʻyin koʻrsatmoqda. U oʻz faoliyati davomida Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 20 taga yetkazib oldi. Shuningdek, u Fransiya terma jamoasi tarixida 100 ta golda bevosita ishtirok etgan (64 ta gol va 36 ta assist) ilk futbolchiga aylandi. Hozirda u 8 ta gol bilan "Oltin butsa" poygasida Lionel Messi bilan bir xil natija qayd etib turibdi.

Thierry Henrydan maxsus tashrif va ogohlantirish

Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry chorak finaldagi gʻalabadan soʻng kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarni tabrikladi. 1998-yilgi Jahon chempioni jamoaning ruhini yuqori baholadi, biroq ularni xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. "Bunday ishtiyoqni koʻrish juda yoqimli, lekin biz hali faqat yarim finaldamiz. Biz oxirigacha borishni istaymiz", — deya taʼkidladi Henry.

Fransiya terma jamoasi ketma-ket uchinchi bor Jahon chempionati finaliga chiqishni maqsad qilgan. Seshanba kuni Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan bahs turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Mbappening sogʻlom ekani va safga qaytishi "uchranglilar"ning final sari yoʻlini yanada oydinlashtiradi.

ФранцияКилиан МбаппеJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaJud Bellingem jarohati: Angliya terma jamoasi yulduzining holati xavotir uygʻotmoqdaBugun, 18:39Messi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiMessi JCH–2026da hech kim uddalamagan natijani qayd etdiBugun, 18:04Keyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiKeyn Norvegiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng muxlislarga murojaat qildiBugun, 18:00Xulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiXulian Alvares Angliyaga qarshi o‘yin oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 17:56JCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiJCH–2026da tarixiy holat: yarimfinalga reytingdagi eng kuchli to‘rt jamoa chiqdiBugun, 17:55«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqida«Butunlay tushkun holatdaman»: Makgregor UFC 329 turniridagi mag‘lubiyati haqidaBugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi