Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi
Fransiya terma jamoasi va butun dunyodagi futbol muxlislari yengil tin olishlari mumkin. Jamoa sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati yarim finali oldidan jiddiy jarohat olmagani maʼlum boʻldi. Real Madrid hujumchisi Marokashga qarshi kechgan chorak final bahsida toʻpigʻidan jarohat olib, maydonni erta tark etganidan soʻng, uning keyingi oʻyinlarda ishtirok etishi soʻroq ostida qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq Fransiya terma jamoasi qarorgohidan olingan soʻnggi kadrlar xavotirlarga oʻrin yoʻqligini koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, 27 yoshli hujumchi jamoa mehmonxonasida afsonaviy Thierry Henry, Michael Olise va Jean-Philippe Mateta bilan birga hazillashib, aʼlo kayfiyatda vaqt oʻtkazmoqda. Uning harakatlarida toʻpiq sohasidagi noqulaylikdan asar ham qolmagani kuzatilgan.
Didier Deschamps va jamoa uchun katta xushxabarSardorning safga qaytishi bosh murabbiy Didier Deschamps uchun ulkan ustunlikdir. Marokash bilan oʻyinning 77-daqiqasida Mbappe almashtirilganida, uning oyogʻiga muz bogʻlab qoʻyilgani koʻpchilikni xavotirga solgan edi. Oʻshanda murabbiy Kylianning toʻpigʻida biroz ogʻriq borligini tasdiqlagan, ammo Forbes nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻzi Dallasdagi yarim finalga toʻliq tayyor ekanini bildirgan.
Kylian Mbappe joriy turnirda fenomenal oʻyin koʻrsatmoqda. U oʻz faoliyati davomida Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 20 taga yetkazib oldi. Shuningdek, u Fransiya terma jamoasi tarixida 100 ta golda bevosita ishtirok etgan (64 ta gol va 36 ta assist) ilk futbolchiga aylandi. Hozirda u 8 ta gol bilan "Oltin butsa" poygasida Lionel Messi bilan bir xil natija qayd etib turibdi.
Thierry Henrydan maxsus tashrif va ogohlantirishFransiya futboli afsonasi Thierry Henry chorak finaldagi gʻalabadan soʻng kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarni tabrikladi. 1998-yilgi Jahon chempioni jamoaning ruhini yuqori baholadi, biroq ularni xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. "Bunday ishtiyoqni koʻrish juda yoqimli, lekin biz hali faqat yarim finaldamiz. Biz oxirigacha borishni istaymiz", — deya taʼkidladi Henry.
Fransiya terma jamoasi ketma-ket uchinchi bor Jahon chempionati finaliga chiqishni maqsad qilgan. Seshanba kuni Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan bahs turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Mbappening sogʻlom ekani va safga qaytishi "uchranglilar"ning final sari yoʻlini yanada oydinlashtiradi.
…