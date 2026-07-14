¿Jugará Kylian Mbappé contra España? Didier Deschamps dio su veredicto final

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, puso fin a las preocupaciones sobre el capitán Kylian Mbappé antes de la semifinal de la Copa del Mundo contra España. Ante los crecientes rumores sobre la posible baja del delantero por una lesión en el tobillo, el técnico confirmó que su estado es estable. Así lo informa Goal.com informa.

Kylian Mbappé abandonó el campo en el minuto 77 del partido de cuartos de final contra Marruecos debido a una lesión. Posteriormente, su entrenamiento al margen del grupo el lunes generó dudas. Según RMC Sport, el jugador aún siente molestias en el tobillo, pero el cuerpo técnico considera que es una situación esperada.

The Athletic recoge las palabras de Deschamps en rueda de prensa, donde explicó que el plan de entrenamiento de Mbappé es parte del proceso de recuperación. «Se siente bien. Al igual que otros jugadores, tiene derecho a realizar un ejercicio durante 15 minutos en lugar de 20. Esto no significa que haya un problema grave de salud», declaró el técnico.

Otros cambios y competencia en la plantilla

Otra buena noticia para Francia es el regreso del centrocampista Aurélien Tchouaméni. Aunque pasó el último partido en el banquillo, Deschamps señaló una mejora en su estado. Contar con un jugador tan experimentado en el medio campo es vital frente a una España que basa su juego en la posesión.

Según Goal.com, Kylian Mbappé lidera actualmente la carrera por la Bota de Oro del torneo con 8 goles. Aunque su principal rival, Lionel Messi, ha marcado la misma cantidad, Mbappé tiene ventaja en el número de asistencias. Por ello, la presencia del capitán es clave tanto para el resultado colectivo como para los premios individuales.

La semifinal entre España y Francia acapara la atención del fútbol mundial. Según Deschamps, el equipo se prepara con la plantilla completa y un espíritu combativo. Se espera que Mbappé sea titular, lo que aumentará significativamente el potencial ofensivo de los galos.