¿Jugará Kylian Mbappé contra España? Didier Deschamps dio su veredicto final

·58·Deportes
¿Jugará Kylian Mbappé contra España? Didier Deschamps dio su veredicto final

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, puso fin a las preocupaciones sobre el capitán Kylian Mbappé antes de la semifinal de la Copa del Mundo contra España. Ante los crecientes rumores sobre la posible baja del delantero por una lesión en el tobillo, el técnico confirmó que su estado es estable. Así lo informa Goal.com informa.

Kylian Mbappé abandonó el campo en el minuto 77 del partido de cuartos de final contra Marruecos debido a una lesión. Posteriormente, su entrenamiento al margen del grupo el lunes generó dudas. Según RMC Sport, el jugador aún siente molestias en el tobillo, pero el cuerpo técnico considera que es una situación esperada.

The Athletic recoge las palabras de Deschamps en rueda de prensa, donde explicó que el plan de entrenamiento de Mbappé es parte del proceso de recuperación. «Se siente bien. Al igual que otros jugadores, tiene derecho a realizar un ejercicio durante 15 minutos en lugar de 20. Esto no significa que haya un problema grave de salud», declaró el técnico.

Otros cambios y competencia en la plantilla

Otra buena noticia para Francia es el regreso del centrocampista Aurélien Tchouaméni. Aunque pasó el último partido en el banquillo, Deschamps señaló una mejora en su estado. Contar con un jugador tan experimentado en el medio campo es vital frente a una España que basa su juego en la posesión.

Según Goal.com, Kylian Mbappé lidera actualmente la carrera por la Bota de Oro del torneo con 8 goles. Aunque su principal rival, Lionel Messi, ha marcado la misma cantidad, Mbappé tiene ventaja en el número de asistencias. Por ello, la presencia del capitán es clave tanto para el resultado colectivo como para los premios individuales.

La semifinal entre España y Francia acapara la atención del fútbol mundial. Según Deschamps, el equipo se prepara con la plantilla completa y un espíritu combativo. Se espera que Mbappé sea titular, lo que aumentará significativamente el potencial ofensivo de los galos.

FranciaEspañaKylian MbappéCopa del MundoDidier Deschamps
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El último desafío en la carrera de Lionel Messi: un enfrentamiento histórico entre Argentina e InglaterraEl último desafío en la carrera de Lionel Messi: un enfrentamiento histórico entre Argentina e InglaterraHoy, 12:18Crisis de fichajes en el Chelsea: las compras más decepcionantes de la era BlueCoCrisis de fichajes en el Chelsea: las compras más decepcionantes de la era BlueCoHoy, 12:10Xabi Alonso pone fin a los rumores sobre el traspaso de Enzo Fernández al Real MadridXabi Alonso pone fin a los rumores sobre el traspaso de Enzo Fernández al Real MadridHoy, 11:59Mundial 2026: Roy Keane predice una final sensacional – ¿Quiénes son los favoritos?Mundial 2026: Roy Keane predice una final sensacional – ¿Quiénes son los favoritos?Hoy, 09:50Francia y España se enfrentan hoy por un lugar en la finalFrancia y España se enfrentan hoy por un lugar en la finalHoy, 09:35Lamine Yamal sobre el partido contra Francia: «Es mi partido más importante»Lamine Yamal sobre el partido contra Francia: «Es mi partido más importante»Hoy, 09:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev