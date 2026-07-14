Lamine Yamal se burla de Roberto Martínez antes de la semifinal de la Copa del Mundo

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus impresiones antes del duelo contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica. El extremo del FC Barcelona no solo habló de su preparación para el próximo partido, sino que también reaccionó a las especulaciones sobre numerología y números. Así lo informa Goal.com.

Según The Guardian, cuando se le preguntó al jugador, que cumplió 19 años y lleva el dorsal 19 con la selección, sobre estas coincidencias, las descartó. En su respuesta, Yamal aludió a las opiniones del exentrenador de Portugal, Roberto Martínez, sobre la numerología, burlándose ligeramente de él. El jugador enfatizó que son las acciones en el campo, no los números, las que determinan el resultado.

«No, no creo en esas cosas. Porque el entrenador de Portugal también hablaba mucho de numerología, pero al final apareció Mikel Merino y lo decidió todo. No me preocupa marcar, lo importante es ganar. El mejor regalo para mi cumpleaños será precisamente la victoria», declaró Lamine Yamal.

Reacción ante la presión y las críticas

A pesar de su corta edad, Yamal afirmó no sentir nervios ni miedo antes del partido más importante de su carrera. Según él, el fútbol es solo un juego y hay situaciones mucho más difíciles en la vida. Añadió que la selección española salta al campo como vigente campeona de Europa y que el equipo es consciente de su objetivo.

El jugador también respondió con firmeza a las críticas sobre su bajada de forma durante el torneo. «Si creen que no estoy en mi mejor nivel, entonces no esperen nada de mí mañana. Pero espero que este día sea especial», subrayó el delantero.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, también apoyó a su pupilo. En su opinión, los mejores partidos de Yamal en este torneo están por llegar. Le pidió al jugador que no se deje llevar por las expectativas y que simplemente disfrute del juego. La semifinal entre España y Francia acapara la atención de toda la comunidad futbolística mundial.