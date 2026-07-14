¿Qué hace especial a la misteriosa isla que se construye por 11 mil millones de dólares?

En Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, se está construyendo un proyecto colosal con un valor total de aproximadamente 10,9 mil millones de dólares : la isla de Fahid , diseñada para la salud y el bienestar humano. Se prevé que el proyecto esté completamente operativo en 2029.

El proyecto es ejecutado por la empresa Aldar Development , propiedad del gobierno de Abu Dabi. Según los representantes de la compañía, cada edificio, infraestructura y área de la isla ha sido diseñado teniendo en cuenta su impacto positivo en la salud física y mental de las personas.

Con una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados, la isla contará con más de 6 000 viviendas, apartamentos modernos, villas premium, puntos de venta, clubes de playa y centros de deportes acuáticos. Los precios de las viviendas oscilan entre 517 000 y 2 millones de dólares.

A través de la parte central de la isla de Fahid pasará el Berm Park , de 10 kilómetros de longitud. Allí se establecerán senderos para correr y carriles para bicicletas. Además, más del 70 % de las vías internas estarán sombreadas, creando un entorno cómodo para el tránsito peatonal.

En 2028, una sucursal de la famosa escuela privada británica Reino Unidola King's College School Wimbledon comenzará a operar en la isla. Será la primera escuela en funcionar bajo la certificación internacional Fitwel para garantizar un entorno educativo saludable.

La propia isla de Fahid se ha convertido en el primer proyecto del mundo en obtener la calificación más alta del sistema Fitwel: tres estrellas. Esto considera criterios clave como la actividad física, la alimentación saludable, la estabilidad mental y la prevención de enfermedades.

Según los expertos, este proyecto podría ser reconocido en el futuro como un nuevo modelo de urbanismo orientado a la salud humana.