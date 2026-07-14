Problema con los enlaces de Telegram: el dominio t.me dejó de funcionar en los navegadores

El dominio corto t.me, que se ha convertido en el símbolo emblemático de la aplicación de mensajería Telegram y se utiliza para redirigir a canales, grupos y perfiles, ha dejado de funcionar inesperadamente en los navegadores. Debido a este problema, los usuarios tienen dificultades para acceder al contenido de la mensajería a través de navegadores web. Así lo informa Ixbt.com informa .

La causa principal del problema se atribuye a ciertas restricciones impuestas por el operador de la zona de dominio .me. Según la publicación "Kod Durova", debido a estas limitaciones técnicas, los enlaces en formato t.me ya no pueden realizar la función de redirección a la aplicación Telegram a través del navegador como lo hacían anteriormente.

Nuevo dominio y soluciones

El equipo de Telegram reaccionó rápidamente a la situación y cambió al uso del dominio telegram.me para resolver el problema. Ahora, al copiar un enlace a un mensaje, publicación o canal dentro de la mensajería, la aplicación proporciona automáticamente la nueva dirección en formato más largo telegram.me en lugar del antiguo t.me.

Cabe señalar que estos cambios solo afectan al acceso a través de navegadores externos (Google Chrome, Safari, Mozilla, etc.). En la propia aplicación de Telegram, los enlaces antiguos en formato t.me siguen funcionando sin ningún problema. Los algoritmos de la mensajería siguen reconociendo las direcciones antiguas y redirigiendo al usuario al destino deseado.

Para los usuarios de Uzbekistán, este cambio también es importante, ya que Telegram es el medio de comunicación y la fuente de información más popular en el país. Muchos emprendedores y blogueros utilizaban el enlace corto t.me en sus materiales publicitarios. El hecho de que estos enlaces ya no se abran en el navegador podría afectar ligeramente el flujo de usuarios.

Según los expertos, tales cambios técnicos podrían ser temporales o servir como catalizador para que la plataforma Telegram refuerce su propia infraestructura de dominio. Por ahora, se recomienda a los usuarios actualizar los enlaces a sus recursos y utilizar el formato telegram.me.