El calor anómalo observado en los países europeos ha disparado la demanda de sistemas de refrigeración. Midea, uno de los líderes mundiales en la fabricación de electrodomésticos, anunció oficialmente el envío urgente de 200 000 unidades de aire acondicionado al continente para satisfacer esta necesidad. Este paso tiene como objetivo proporcionar a los consumidores los equipos necesarios ante la crisis climática en la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, un pedido urgente desde Francia obligó al sistema logístico y de producción de la empresa a trabajar a máxima capacidad. En particular, la fábrica de Midea en Wuhu recibió un pedido de 30 000 aires acondicionados portátiles de socios franceses. Cabe destacar que, tras la confirmación del pedido, solo se necesitaron 7 días para cargar y enviar las primeras 20 000 unidades.

La capacidad de producción se duplicó

Ni Haibo, director de ingeniería de la fábrica Midea Air Conditioning, explicó que para cumplir con el pedido de emergencia, la línea de producción multifuncional de la fábrica se adaptó inmediatamente el 7 de julio para fabricar aires acondicionados portátiles. Como resultado, la capacidad de producción diaria aumentó de 3 000 a 6 000 unidades, es decir, se duplicó. Sin contar el proceso de preparación, a la fábrica le bastaron solo 3,5 días para ensamblar 20 000 dispositivos.

Los procesos logísticos también se llevaron a cabo a una velocidad sin precedentes. Según Ding Huatao, jefe del departamento de producción de la fábrica, miles de componentes fueron entregados simultáneamente. Algunas piezas escasas fueron transportadas a la fábrica mediante transporte aéreo y trenes de alta velocidad para evitar que la producción se detuviera. Chen Jinshen, un empleado con 20 años de experiencia en la empresa, destacó que este ha sido el pedido más urgente y complejo de su carrera.

Alta demanda del modelo PortaSplit

En el mercado europeo, existe una alta demanda especialmente de los aires acondicionados portátiles tipo split, conocidos como PortaSplit. Desde junio, se han recibido más de 160 000 nuevos pedidos para este modelo. Actualmente, estos dispositivos se envían regularmente en lotes desde la fábrica de Guangzhou hacia Europa.

Los productos de la marca Midea también son muy populares en el mercado de Uzbekistán, y en condiciones climáticas cálidas similares a las de Europa, las soluciones móviles y de bajo consumo energético de esta marca tienen una alta valoración entre los consumidores locales. Esta situación en Europa demuestra cuán importante es el papel de los equipos de refrigeración fabricados en China, incluidos los ventiladores simples, en el mercado global.

Los expertos señalan que el clima extremadamente caluroso en muchas regiones de Europa ha provocado una escasez de equipos de refrigeración. La rápida reacción de grandes corporaciones como Midea está desempeñando un papel importante para llenar el vacío en el mercado y proteger la salud de la población.