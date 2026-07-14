Rodri vuelve a su nivel: surge el problema Pedri en la selección española

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Rodri vuelve a su nivel: surge el problema Pedri en la selección española

A medida que se acercan las etapas decisivas de la Copa del Mundo, surgen noticias tanto alegres como preocupantes en el campamento de la selección española. Mientras que el líder Rodri muestra un estado de forma digno de un Balón de Oro, la joven estrella Pedri corre el riesgo de perder su puesto en el once inicial. Esta situación está provocando intensos debates en la comunidad futbolística española, informa Goal.com informa .

La ausencia de Pedri en la alineación titular para el partido de cuartos de final contra Bélgica sorprendió a muchos. Inicialmente, los expertos y aficionados lo atribuyeron a una pequeña lesión, ya que resultaba impensable que el centrocampista del FC Barcelona, de 23 años, se quedara en el banquillo estando sano. Sin embargo, más tarde se supo que la decisión fue puramente táctica.

Rodri y Pedri: dos situaciones distintas

Según el análisis de Goal.com, Rodri se está consolidando como un verdadero líder durante el torneo en Norteamérica. Controlando el centro del campo, ha sido el pilar fundamental en el camino de España hacia las semifinales. De este dúo, que fue el núcleo del equipo campeón de la Eurocopa en Alemania hace dos años, se esperaban grandes resultados.

Aunque Pedri creó cinco ocasiones de peligro en el primer partido contra Cabo Verde, no logró concretar acciones de gol. La prensa y los aficionados españoles son muy exigentes con él, por lo que su falta de eficacia ha sido objeto de críticas. Especialmente los seguidores del Real Madrid, que comparan su juego con el de Jude Bellingham, quien brilla en el torneo.

Preocupaciones antes del duelo contra Francia

España se enfrentará a Francia en las semifinales en Texas. Es muy probable que Pedri vuelva a empezar desde el banquillo. El cuerpo técnico prioriza actualmente a jugadores más físicos y orientados al resultado. Además, el hecho de que Pedri juegue en una posición más retrasada limita sus opciones para finalizar las jugadas de ataque.

En conclusión, si España quiere conquistar el título mundial, debe mantener el equilibrio en el centro del campo. Rodri está cumpliendo su función a la perfección, pero la importancia de Pedri en la creación de juego ofensivo sigue siendo notable. El partido contra Francia será una prueba de fuego para España, no solo por el pase a la final, sino también por cómo gestionar a sus talentos más creativos.

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