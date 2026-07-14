Una mujer de 82 años sobrevive tras quedar atrapada en su bañera durante nueve días

Joan Rivet, una mujer de 82 años residente en Carolina del Norte, Estados Unidos, quedó atrapada en su bañera durante nueve días tras sufrir un accidente doméstico. A pesar de ello, logró sobrevivir gracias a una voluntad y un ingenio extraordinarios. Así lo informó The Mountaineer .

Según se informó, el incidente ocurrió el 1 de junio en Clyde, una ciudad situada al pie de las montañas Great Smoky, a unos 240 kilómetros de Charlotte. Mientras se preparaba para dormir, Joan Rivet tropezó en el baño y cayó de espaldas dentro de la bañera. La caída arrancó la cortina de la ducha y la barra metálica cayó sobre ella.

«Lo primero que pensé fue: “Dios mío, ¿qué he hecho?”», cuenta Joan Rivet. Viuda desde 2023, la mujer vivía sola desde entonces.

Ella relata que, debido a una grave lesión en la espalda durante la caída, le fue imposible salir de la bañera. Gritó pidiendo ayuda durante varias horas, pero nadie escuchó su voz. Solo su gato, Phoebe, maullaba detrás de la puerta del baño.

Las horas se convirtieron en días. La mujer cuenta que perdía el conocimiento periódicamente y luego volvía en sí.

«Solo veía que oscurecía afuera y luego volvía a amanecer. Para ser sincera, perdí la cuenta de los días», dice.

Joan Rivet también recuerda haber pedido ayuda a Dios en varias ocasiones entre sus dolores.

«Rezaba constantemente: “Señor, por favor, ayúdame, alivia mis dolores”», confiesa.

Sin hijos y sin empleo, aunque no estaba segura de si llegaría ayuda, decidió luchar para sobrevivir. Con ese fin, a pesar de los intensos dolores, logró abrir el grifo de la bañera con el pie. Bebiendo el agua que le salpicaba la cara, logró mantenerse con vida durante nueve días.

Unos días después, su hermano Bill Lesko, que vive a cinco horas de distancia en el estado de Georgia, comenzó a preocuparse. Le pareció extraño que su hermana no respondiera a sus llamadas telefónicas.

«Llamé durante varios días, pero no hubo respuesta. Al principio pensé que el teléfono no funcionaba o que estaba ocupada. Luego, me di cuenta de que algo andaba mal», dice Bill Lesko.

Se puso en contacto con los vecinos, quienes le dijeron que el coche de Joan estaba en la entrada, pero que no se percibía movimiento alrededor de la casa. Ante la creciente preocupación, Bill Lesko contactó a la oficina del sheriff del condado de Haywood para pedir una inspección. El 10 de junio, cuando los agentes entraron en la casa, encontraron a Joan Rivet en la bañera, en estado de semiinconsciencia. Fue trasladada de inmediato al hospital.

La mujer dice no recordar el momento de su rescate. En el hospital, los médicos le informaron que sufría desnutrición severa, deshidratación y úlceras por presión debido a la inmovilidad prolongada. Tras recibir líquidos y nutrientes por vía intravenosa, Joan comenzó a recuperar fuerzas gradualmente. Posteriormente, fue trasladada a un centro de rehabilitación en Waynesville.

Afortunadamente, el gato de Joan, Phoebe, que permaneció nueve días sin comida ni agua, también sobrevivió. Tras esta dura prueba, Joan Rivet decidió no volver a vivir sola. Ahora planea mudarse a Georgia para vivir con su hermano.