Desde que el Chelsea FC pasó a manos del consorcio BlueCo, liderado por Todd Boehly y Behdad Eghbali, el club ha gastado cantidades sin precedentes en el mercado de fichajes. A pesar de haber invertido casi 1.900 millones de libras (2.500 millones de dólares) en cuatro años, los resultados del equipo y su política de transferencias generan muchas dudas. Junto a aciertos como Cole Palmer, hay decenas de jugadores que no han logrado destacar y han supuesto un gran perjuicio económico. Así lo informa Goal.com informa .

En un informe analítico publicado por Goal.com, se ha elaborado un ranking de los peores fichajes de este periodo. Uno de los puestos más altos de la lista lo ocupa, inesperadamente, Alejandro Garnacho. Comprado al Manchester United por 40 millones de libras, el extremo argentino solo jugó una temporada en el club londinense. Su paso por Stamford Bridge fue totalmente olvidable y el club intenta venderlo ahora por 45 millones de libras, aunque se espera que sea difícil encontrar un comprador tras su bajo rendimiento la temporada pasada.

Nkunku y Chukwuemeka: grandes esperanzas y la sombra de las lesiones

Uno de los fichajes más dolorosos para el Chelsea fue el de Christopher Nkunku. Fichado en 2023 procedente del RB Leipzig por 52 millones de libras, el delantero francés era uno de los máximos goleadores de la Bundesliga. Sin embargo, una grave lesión de rodilla durante la pretemporada truncó su trayectoria. Aunque regresó para la temporada 2024-25, Nkunku no pudo encontrar su lugar en el once titular ante el brillo de Cole Palmer y finalmente fue vendido al AC Milan.

Otro fichaje decepcionante es Carney Chukwuemeka. Traspasado desde el Aston Villa en 2022 por 20 millones de libras, el joven talento, campeón de Europa con las categorías inferiores de Inglaterra, solo disputó 32 partidos en dos años y medio debido a las lesiones. El verano pasado, primero fue cedido y luego se marchó de forma permanente al Borussia Dortmund.

La lista de otros fichajes sonados pero ineficaces realizados bajo el proyecto BlueCo es larga. Entre ellos destacan los siguientes nombres:

Alejandro Garnacho — el extremo llegado del Manchester United no cumplió con las expectativas;

Raheem Sterling — el desequilibrio entre el salario y el rendimiento del experimentado delantero fue evidente;

Christopher Nkunku — obligado a dejar Londres debido a las lesiones;

Carney Chukwuemeka — llegó con grandes esperanzas y terminó relegado al banquillo.

Estos errores de gestión demuestran lo caótica que es la estrategia de la directiva del Chelsea en el mercado. El hecho de que cada fichaje exitoso vaya acompañado de varias compras costosas e ineficaces podría afectar negativamente a la estabilidad financiera del club. En la Premier League, realizar gastos tan elevados para mantenerse en la zona media de la tabla está siendo duramente criticado por aficionados y expertos.