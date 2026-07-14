El último desafío en la carrera de Lionel Messi: un enfrentamiento histórico entre Argentina e Inglaterra

Mientras Lionel Messi participa en su sexta Copa del Mundo, muchos pensaban que ya había conquistado todas las cimas posibles en el mundo del fútbol. Sin embargo, a sus 39 años, el legendario delantero sigue enriqueciendo su legado tras sus éxitos en los campos de Qatar. En el camino de la selección argentina hacia las semifinales, Messi se convirtió en el máximo goleador y asistente en la historia del torneo, consolidando su estatus como el mejor jugador de todos los tiempos. Así lo informa Goal.com informa .

Ahora, podríamos ser testigos de un evento inédito en la carrera de Messi. A pesar de haber jugado 205 partidos con la selección nacional, nunca se ha enfrentado a la selección de Inglaterra. Este hecho sorprendente cambiará en el partido de semifinales que tendrá lugar en Atlanta. Este encuentro no solo significa el pase a la final, sino que se espera que sea el último paso para que Messi alcance el estatus de leyenda al nivel de Diego Maradona.

El heredero de las tradiciones de Maradona

Messi ha igualado los resultados de Diego Maradona en muchos aspectos y, en algunos ámbitos, incluso los ha superado. Ganó la Copa América venciendo a Brasil en el estadio Maracaná y se convirtió en el héroe de su pueblo con la victoria en Qatar. Sin embargo, en el folclore del fútbol argentino, una victoria sobre Inglaterra ocupa un lugar especial. Desde el histórico partido de 1986, la rivalidad entre estos dos equipos ha trascendido el ámbito deportivo.

En una entrevista con periodistas, Lionel Messi destacó la importancia de este duelo: «Jugar contra Inglaterra es especial, porque son considerados grandes del fútbol mundial. He jugado contra casi todos los equipos fuertes, excepto Inglaterra. Por eso, este partido será muy interesante para mí», señaló el delantero.

Presión política y deportiva

Según Goal.com, el seleccionador argentino Lionel Scaloni intenta reducir la tensión antes del partido. Pidió evaluar este encuentro simplemente como un partido de fútbol más. «Es solo fútbol, ¿entienden? Jugamos contra un rival muy serio que tiene un entrenador fuerte. Habrá 22 jugadores en el campo y un balón, eso es todo», dijo el entrenador.

Pero para los aficionados y expertos, esto no es solo un juego. La confrontación entre Argentina e Inglaterra siempre ha estado llena de eventos dramáticos. Para Messi, es la oportunidad de completar la última carencia en su gran carrera. Si vence a Inglaterra y lleva a su equipo a la final, su legado quedará absolutamente completo.

Esta semifinal no es solo una lucha táctica, sino también el choque de dos escuelas de fútbol diferentes. Mientras que Inglaterra destaca por su superioridad física y su juego ordenado, Argentina confía en la creatividad y la experiencia formadas alrededor de Lionel Messi. El mundo entero espera ver una vez más los milagros de Messi.