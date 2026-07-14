Un conejo en la pista interrumpe tres vuelos

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Un conejo en la pista interrumpe tres vuelos

Un incidente inusual ocurrido en el aeropuerto de Dresde, Alemania, afectó el horario de varios vuelos. La aparición de un conejo en la pista impidió que tres aviones aterrizaran a tiempo.

Bild Según informó el diario, un conejo apareció en la pista mientras las aeronaves se preparaban para aterrizar. El animal murió en el incidente, pero se iniciaron inspecciones especiales en el aeropuerto siguiendo los protocolos de seguridad.

Debido a esto, un Cessna proveniente de Hannover y un Airbus A321 procedente de Barcelona tuvieron que sobrevolar el aeropuerto durante casi media hora. Otro vuelo regular fue desviado al aeropuerto de Leipzig en lugar de Dresde.

Se informó que el suceso ocurrió el 12 de julio alrededor de las 20:00 horas. El animal entró en la pista durante el aterrizaje de un avión. Aunque la aeronave no sufrió daños, la pista fue cerrada inmediatamente conforme a las normas de seguridad vigentes.

Posteriormente, el personal del aeropuerto y los servicios de bomberos inspeccionaron la pista, retiraron los restos del animal y realizaron labores de limpieza. Como resultado, la pista permaneció cerrada de 20:10 a 20:40.

Tras finalizar todas las inspecciones, las operaciones aeroportuarias se reanudaron con normalidad y el tráfico aéreo continuó.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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