Xabi Alonso pone fin a los rumores sobre el traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid

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Xabi Alonso pone fin a los rumores sobre el traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha aclarado las dudas sobre el futuro del centrocampista argentino Enzo Fernández. En un momento en que los informes sobre un posible traspaso del jugador al Real Madrid aumentaban en las últimas semanas, el técnico ha subrayado con firmeza su intención de mantener a su estrella en la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

El técnico de 44 años, recién llegado a la dirección del club londinense, habló en su primera rueda de prensa sobre el nuevo proyecto del equipo y los cambios en la plantilla. Según sus palabras, Enzo Fernández ocupa un lugar central en los planes futuros del equipo y su traspaso no está siendo considerado.

Diálogo entre el entrenador y el jugador

Xabi Alonso confirmó haber hablado personalmente con Enzo Fernández, pero prefirió mantener los detalles de la conversación en privado. Ante la pregunta corta y directa de los periodistas sobre si quería retener al jugador, el entrenador respondió con un "Sí". Esto demuestra que las especulaciones sobre el traspaso carecen de fundamento.

Según los informes, el agente del jugador había comenzado a explorar otras opciones durante el mercado de fichajes de verano. Aunque el interés del gigante español preocupó a los aficionados del Chelsea, el exentrenador del Bayer Leverkusen ha asegurado que tiene la situación bajo control.

Plan a largo plazo y objetivos

La directiva del Chelsea cuenta con bases legales sólidas para no vender a Enzo Fernández. El contrato actual del jugador de 25 años con el club está firmado hasta junio de 2032. Esto permite a los londinenses imponer sus condiciones en cualquier negociación.

Xabi Alonso tiene como objetivo reconstruir el equipo y restaurar la mentalidad ganadora. Ha destacado que devolver al club a la escena europea es la tarea principal. "Debemos hacer muchas cosas correctamente para alcanzar este objetivo. Mi prioridad es definir cómo queremos jugar y cómo afrontar cada partido", añadió el entrenador.

Actualmente, Enzo Fernández participa con éxito en las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 con la selección de Argentina. Tras el torneo, disfrutará de unas breves vacaciones y se espera que se una a los entrenamientos bajo las órdenes de Xabi Alonso a finales de julio. El Chelsea se prepara para comenzar la nueva temporada con una energía y cambios totalmente renovados.

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