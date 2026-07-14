Fuertes inundaciones repentinas azotaron la provincia de Sughd en Tayikistán

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Fuertes inundaciones repentinas azotaron la provincia de Sughd en Tayikistán

El 11 de julio, se produjeron fuertes inundaciones repentinas en el pueblo de Darg, en el distrito de Ayni, provincia de Sughd, Tayikistán. Los videos difundidos en redes sociales muestran torrentes de lodo y piedras bajando de las montañas a gran velocidad, dañando carreteras, puentes y algunas infraestructuras.

En las imágenes grabadas por los residentes locales se puede apreciar la fuerza del torrente y los daños causados en la zona. El suceso se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un amplio debate entre los usuarios.

Hasta el 13 de julio, las autoridades competentes de Tayikistán no habían proporcionado información detallada sobre posibles víctimas o heridos, ni sobre el alcance de los daños materiales.

Anteriormente, los servicios meteorológicos de Tayikistán habían advertido a la población sobre el alto riesgo de inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias previstas en las zonas montañosas del país.

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