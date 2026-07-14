Novedad para usuarios de WhatsApp: creación de almacenamiento en la nube personal en iOS y Android

WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, está trabajando en la implementación de un nuevo método de almacenamiento de datos para sus usuarios. Ahora, será posible utilizar el almacenamiento en la nube personal de la plataforma para realizar copias de seguridad del historial de chats, sin depender únicamente de servicios de terceros. Esta función se está probando tanto para usuarios de Android como de iOS. Así lo informa Ixbt.com informa. reporta.

Actualmente, los usuarios de WhatsApp guardan sus conversaciones en Google Drive en el sistema Android y en los servicios en la nube de iCloud en dispositivos Apple. La nueva función ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir: podrán almacenar sus datos en los servicios habituales o directamente en el almacenamiento cifrado propio de WhatsApp.

Seguridad y capacidades gratuitas

Según información de ixbt.com, WhatsApp planea ofrecer a los usuarios hasta 2 GB de espacio gratuito en su almacenamiento en la nube. Aunque este volumen es suficiente para mensajes de texto y documentos importantes, se espera la introducción de tarifas de pago adicionales para usuarios con una gran cantidad de archivos multimedia. En particular, se podría establecer un pago de aproximadamente 1 dólar al mes por 50 GB de almacenamiento.

La principal ventaja del nuevo sistema radica en su alto nivel de seguridad. Todas las copias de seguridad cargadas en el almacenamiento en la nube de WhatsApp estarán protegidas por defecto con un sistema de cifrado "end-to-end". Los usuarios podrán proteger adicionalmente sus copias mediante una contraseña especial o una clave de cifrado de 64 caracteres.

Cabe destacar que en Google Drive o iCloud, la función de cifrado es opcional y el usuario debe activarla por sí mismo. En el almacenamiento personal de WhatsApp, este proceso será obligatorio, lo que aumentará significativamente el nivel de seguridad. Si el usuario desea prescindir del cifrado, tendrá que volver a los servicios tradicionales de Google o Apple.

Esta noticia también es importante para los usuarios en Uzbekistán. Dado que, cuando el almacenamiento de iCloud o Google Drive se llena, surgirá la posibilidad de guardar los chats de WhatsApp en un lugar separado y seguro. Esto es especialmente útil para ahorrar memoria del teléfono y evitar la pérdida de datos al cambiar de dispositivo.

Actualmente, esta función se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Aunque WhatsApp no ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible el sistema de almacenamiento en la nube cifrado para todos los usuarios, se espera que aparezca en las próximas actualizaciones de la aplicación en los próximos meses.