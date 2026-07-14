Novedad para usuarios de WhatsApp: creación de almacenamiento en la nube personal en iOS y Android

·28·Tecnología
Novedad para usuarios de WhatsApp: creación de almacenamiento en la nube personal en iOS y Android

WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, está trabajando en la implementación de un nuevo método de almacenamiento de datos para sus usuarios. Ahora, será posible utilizar el almacenamiento en la nube personal de la plataforma para realizar copias de seguridad del historial de chats, sin depender únicamente de servicios de terceros. Esta función se está probando tanto para usuarios de Android como de iOS. Así lo informa Ixbt.com informa. reporta.

Actualmente, los usuarios de WhatsApp guardan sus conversaciones en Google Drive en el sistema Android y en los servicios en la nube de iCloud en dispositivos Apple. La nueva función ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir: podrán almacenar sus datos en los servicios habituales o directamente en el almacenamiento cifrado propio de WhatsApp.

Seguridad y capacidades gratuitas

Según información de ixbt.com, WhatsApp planea ofrecer a los usuarios hasta 2 GB de espacio gratuito en su almacenamiento en la nube. Aunque este volumen es suficiente para mensajes de texto y documentos importantes, se espera la introducción de tarifas de pago adicionales para usuarios con una gran cantidad de archivos multimedia. En particular, se podría establecer un pago de aproximadamente 1 dólar al mes por 50 GB de almacenamiento.

La principal ventaja del nuevo sistema radica en su alto nivel de seguridad. Todas las copias de seguridad cargadas en el almacenamiento en la nube de WhatsApp estarán protegidas por defecto con un sistema de cifrado "end-to-end". Los usuarios podrán proteger adicionalmente sus copias mediante una contraseña especial o una clave de cifrado de 64 caracteres.

Cabe destacar que en Google Drive o iCloud, la función de cifrado es opcional y el usuario debe activarla por sí mismo. En el almacenamiento personal de WhatsApp, este proceso será obligatorio, lo que aumentará significativamente el nivel de seguridad. Si el usuario desea prescindir del cifrado, tendrá que volver a los servicios tradicionales de Google o Apple.

Esta noticia también es importante para los usuarios en Uzbekistán. Dado que, cuando el almacenamiento de iCloud o Google Drive se llena, surgirá la posibilidad de guardar los chats de WhatsApp en un lugar separado y seguro. Esto es especialmente útil para ahorrar memoria del teléfono y evitar la pérdida de datos al cambiar de dispositivo.

Actualmente, esta función se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Aunque WhatsApp no ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible el sistema de almacenamiento en la nube cifrado para todos los usuarios, se espera que aparezca en las próximas actualizaciones de la aplicación en los próximos meses.

WhatsAppTecnologíaAlmacenamiento en la NubeiOSAndroid
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei regresa al mercado global: presentado oficialmente el buque insignia Pura 90s Pro MaxHuawei regresa al mercado global: presentado oficialmente el buque insignia Pura 90s Pro MaxHoy, 15:26Lanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niñosLanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niñosHoy, 14:29Huawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5GHuawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5GHoy, 14:26Bosch inicia por primera vez la producción de semiconductores en EE. UU.Bosch inicia por primera vez la producción de semiconductores en EE. UU.Hoy, 13:54Huawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrásHuawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrásHoy, 13:22Problema con los enlaces de Telegram: el dominio t.me dejó de funcionar en los navegadoresProblema con los enlaces de Telegram: el dominio t.me dejó de funcionar en los navegadoresHoy, 12:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre