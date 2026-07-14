Huawei regresa al mercado global: presentado oficialmente el buque insignia Pura 90s Pro Max

El gigante tecnológico chino Huawei regresa con fuerza al mercado global de smartphones tras una larga pausa con su nuevo dispositivo insignia: el Pura 90s Pro Max. Este modelo es el primer dispositivo global de la compañía en los últimos años, con especificaciones técnicas potentes que apenas difieren de la versión destinada al mercado interno chino. Según ixbt.com, el nuevo flagship pretende superar a sus competidores no solo por su cámara, sino también por su autonomía y nivel de protección. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal ventaja del smartphone reside en su tecnología de pantalla. El dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas que soporta resolución FHD+. Gracias a la tecnología LTPO, la frecuencia de actualización de la pantalla varía dinámicamente de 1 a 120 Hz, lo que garantiza tanto la fluidez de la imagen como el ahorro de energía. Además, la capacidad de representar 1.070 millones de colores y una frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz brindan al usuario una experiencia visual de alta calidad.

Capacidades de cámara e inteligencia artificial

Se espera que el Huawei Pura 90s Pro Max sea un verdadero hallazgo para los aficionados a la fotografía. La cámara principal del dispositivo consta de un sensor de 50 megapíxeles con apertura variable f/1.4–f/4.0. Sin embargo, la novedad más importante es el sensor periscópico RYYB de 200 megapíxeles, utilizado por primera vez en la industria. Este módulo permite un zoom óptico de 4x y un zoom digital de 100x. El sistema de estabilización óptica CIPA 7.0 garantiza imágenes nítidas incluso en el zoom máximo.

En el proceso de procesamiento de imágenes se aplican algoritmos de inteligencia artificial (AI) específicos de la compañía. Esto permite conservar los detalles en fotografías nocturnas y en condiciones de iluminación complejas. Como tercera cámara se ha elegido un lente ultra gran angular de 40 megapíxeles. Para la grabación de video, existe una función de telezoom de 20x, lo que representa una gran comodidad para los entusiastas de la videografía móvil.

Indicadores de potencia y durabilidad

En el interior del dispositivo se ha instalado el procesador Kirin 9030s, que asegura un alto rendimiento. En cuanto a la autonomía, Huawei ha sorprendido a los usuarios con una batería de 6000 mAh. Una capacidad tan grande es poco común entre los flagships modernos. El smartphone soporta carga rápida cableada de 100 W e inalámbrica de 80 W. Cabe destacar que el cargador de 100 W está incluido en el paquete.

También se han establecido nuevos estándares en seguridad y durabilidad. El cuerpo del Pura 90s Pro Max está protegido según los estándares IP68 e IP69. Esto significa que el smartphone no solo resiste la inmersión en agua, sino también chorros de agua a alta temperatura y alta presión. Esta característica lo convierte en uno de los flagships más fiables para su uso en condiciones extremas.

Actualmente, el nuevo modelo ha debutado en la escena mundial a través del mercado de Malasia y se espera que pronto salga a la venta en los países de Oriente Medio y Europa. La llegada de este modelo al mercado de Uzbekistán despertará naturalmente un gran interés entre los entusiastas de la tecnología, ya que la marca Huawei tiene una posición sólida en nuestro país. Su precio en Malasia se ha fijado en aproximadamente 1050 euros, lo que lo convierte en un competidor directo de los modelos iPhone y Samsung del segmento premium.