A medida que se acerca la final decisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se observa una verdadera locura en el mercado de entradas. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, el precio de la entrada más cara para la final ha alcanzado un nivel récord de casi 11,5 millones de dólares .

Descubra los detalles de estos precios astronómicos que han dejado atónitos a los aficionados al fútbol de todo el mundo en el comentario de Zamin.uz .

Precios cósmicos: ¡la más barata cuesta 7.400 dólares!

ABC News según la información proporcionada, la entrada más cara en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se ha valorado exactamente en 11 499 998,85 dólares . Sin duda, esto establece un récord como la entrada más cara en la historia del fútbol.

Si desea ver la final desde el estadio, tendrá que gastar una fortuna incluso para conseguir una entrada en una zona común. El precio de la entrada más barata en el sistema de reventa comienza en 7 440,50 dólares .

Ofertas oficiales de la FIFA y paquetes VIP

Es interesante notar que la FIFA sigue vendiendo entradas oficiales. Recientemente, se pusieron a la venta 1 178 entradas de categoría 2 para la final, cada una ofrecida a 7 380 dólares .

Para los aficionados adinerados que deseen ver el partido con una comodidad y lujo excepcionales, se han fijado los siguientes precios exclusivos:

Categoría de entrada y paquete VIP Precio fijado (en dólares estadounidenses) Entrada oficial de categoría 2 (en el sitio web de la FIFA) 7 380 $ Entradas de categoría 1 de 19 995 $ a 32 970 $ Paquete VIP «Trophy Lounge+» (con comida y bebida) 32 500 $ Paquete VIP «Trophy Lounge» (con comida y bebida) 34 500 $

La FIFA guarda silencio: ¿de dónde salieron las entradas «agotadas»?

La final de la Copa Mundial se llevará a cabo este año el 19 de julio en el famoso MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

La gran pregunta en esta situación es la aparición repentina de nuevas entradas. Anteriormente, la FIFA había anunciado en su sitio oficial que todas las entradas para la final estaban vendidas y que el estadio estaba «sold out». La organización aún no ha dado ninguna explicación oficial sobre cómo se pusieron a la venta entradas adicionales antes del Mundial.