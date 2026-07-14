Adrien Rabiot: "No tenemos un plan especial contra Lamine Yamal"

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Adrien Rabiot: "No tenemos un plan especial contra Lamine Yamal"

El centrocampista de la selección francesa, Adrien Rabiot, compartió sus impresiones antes del duelo contra España en las semifinales de la Copa del Mundo. El experimentado jugador reveló en la rueda de prensa que no se ha diseñado un plan táctico específico para detener a la joven estrella de "la Roja", Lamine Yamal. Se espera que este encuentro sea un nuevo capítulo de la intensa rivalidad entre ambos equipos en los últimos años. Así lo informa Goal.com .

Como es sabido, la relación entre Adrien Rabiot y Lamine Yamal ha estado en el centro de atención del mundo del fútbol desde la Eurocopa 2024. En aquel entonces, el futbolista francés criticó al adolescente prodigio, diciendo que debía "hacer mucho más" para llegar a la final. Sin embargo, Yamal respondió en el campo marcando un supergol contra Francia y eliminando a los Bleus del torneo.

Enfoque táctico y juego colectivo

Según Goal.com, Adrien Rabiot habló esta vez con un tono más cauteloso. Destacó que la selección francesa no cometerá el error de centrarse únicamente en un jugador. Señaló que la selección española es peligrosa por su juego colectivo y la variedad en su línea de ataque.

"No existe un plan especial contra Lamine Yamal. No nos estamos preparando contra un solo jugador, sino contra toda la selección española. Sus delanteros, su control de balón y su capacidad para encontrar espacios dentro del área son de muy alto nivel. Debemos estar atentos a todo eso", afirmó Rabiot.

En el campamento de la selección francesa reina actualmente un ambiente optimista. Tras superar un camino difícil hasta las semifinales, el equipo ha alcanzado su mejor forma física y mental. Según Rabiot, aunque cada jugador de la plantilla confía en su fuerza, es obligatorio mantener la humildad frente al rival.

Críticas pasadas y conclusiones

Cuando los periodistas le recordaron a Rabiot sus palabras previas a la Eurocopa 2024, él abordó la situación con calma. El centrocampista indicó que no recuerda exactamente lo que dijo, pero que si lo hizo, era su opinión en aquel momento. Esta vez, pone más énfasis en las acciones sobre el césped que en la presión psicológica.

La semifinal entre Francia y España se disputará en el estadio de Dallas. Este partido tiene una gran importancia, no solo por el pase a la final, sino también como un choque entre dos escuelas de fútbol distintas. La lucha entre la superioridad técnica de los españoles y el juego atlético y ordenado de los franceses determinará al ganador.

Como dato, Lamine Yamal está registrando resultados extraordinarios esta temporada con el FC Barcelona y la selección nacional. Cada una de sus acciones supone, sin duda, un serio problema para los defensas rivales. Francia, por su parte, confiará en su experimentada línea defensiva y en sus rápidos contraataques.

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Jahongir Tursunov
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