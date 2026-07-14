Lionel Messi contra Inglaterra: Nico O'Reilly espera con ansias el duelo ante la leyenda

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Lionel Messi contra Inglaterra: Nico O'Reilly espera con ansias el duelo ante la leyenda

El partido entre las selecciones de Inglaterra y Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo es el centro de atención del mundo del fútbol. Este encuentro despierta gran interés no solo como un choque entre dos potencias, sino también como un duelo entre jóvenes talentos y leyendas experimentadas. En particular, el joven centrocampista del Manchester City, Nico O'Reilly, valoró la oportunidad de enfrentarse en el campo a uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, Nico O'Reilly considera este encuentro como uno de los eventos más importantes de su carrera. El joven futbolista calificó el hecho de jugar contra el ganador de ocho Balones de Oro como una «oportunidad única en la vida». Destacó que, a pesar de estar en la etapa final de su carrera, Messi sigue siendo el jugador más peligroso del mundo.

Messi a las puertas de los récords

Lionel Messi llegó a este torneo en una forma física fenomenal. El capitán argentino comenzó la competición marcando un hat-trick contra Argelia. Con este resultado, superó el récord de 16 goles en Copas del Mundo establecido por Miroslav Klose. Actualmente, el delantero de 39 años suma 8 goles en este torneo, elevando su cuenta total en los mundiales a 21 tantos.

En este momento, Messi está empatado con el francés Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro. En una entrevista con BBC Radio 5 Live, O'Reilly declaró: «No puedo esperar a jugar este partido. Messi es, para mí, el mejor jugador de todos los tiempos que ha pisado un campo de fútbol. Es un gran honor para mí enfrentar este desafío».

¿Es un error centrarse solo en un jugador?

El portero de la selección inglesa, Jordan Pickford, advirtió a sus compañeros. En su opinión, centrar toda la atención en detener a Lionel Messi podría salirle caro a los «Three Lions». Además de Messi, Argentina cuenta con muchas estrellas de clase mundial capaces de decidir el resultado del partido.

«Sabemos lo fuerte que es Messi, pero Argentina es muy peligrosa como equipo. No debemos depender solo de detener a una persona. Lionel Scaloni tiene otros jugadores talentosos a su disposición. Debemos analizar las fortalezas y debilidades del rival y seguir un plan general», añadió Pickford.

Esta semifinal es importante no solo por el pase a la final, sino también por el relevo generacional y la apertura de nuevas páginas en la historia del fútbol. Los aficionados ingleses esperan con gran emoción ver cómo las jóvenes estrellas de su equipo resistirán la experiencia de Messi.

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