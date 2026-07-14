Cómo elegirá Thomas Tuchel su once para la semifinal contra Argentina: el nuevo plan de Inglaterra

La Copa del Mundo entra en su fase decisiva. En las semifinales, dos grandes rivales del fútbol mundial, Inglaterra y Argentina, se enfrentan. Aunque los «Three Lions» dirigidos por Thomas Tuchel han tenido un camino relativamente fácil hasta ahora, se enfrentan a una prueba seria contra los campeones vigentes liderados por Lionel Messi. Goal.com ha analizado la alineación probable y óptima de los ingleses antes de este choque crucial. Así lo informa Goal.com .

La selección de Inglaterra demostró su fuerza al derrotar al anfitrión en los cuartos de final en el estadio Azteca de México. Sin embargo, el partido contra Argentina exige un nivel de responsabilidad totalmente distinto. Aunque la «Albiceleste» no está brillando especialmente en este torneo, tiene la capacidad de obtener resultados en el momento justo, como en la final de la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024. Es imperativo elaborar un plan cauteloso, especialmente contra un jugador de «partidos grandes» como Lionel Messi.

Cambios en defensa y el regreso de James

Uno de los mayores rompecabezas para Thomas Tuchel es el lateral derecho. Reece James, recuperándose de una lesión, jugó 50 minutos contra Noruega, aportando el control necesario al equipo. Su experiencia y versatilidad, capaz de jugar tanto en defensa como en el mediocampo, podrían ser decisivas contra Argentina. Si no está listo para jugar 90 minutos, Djed Spence está preparado para entrar.

En la defensa central, la situación de John Stones es algo compleja. Debido a su estado físico, parece difícil para el defensa del Manchester City jugar dos partidos completos en una semana. Por ello, se espera que Ezri Konsa sea titular, mientras que Stones podría sumarse desde el banquillo al final del partido. En la portería, Jordan Pickford se ha convertido en la elección indiscutible de Tuchel gracias a sus actuaciones sólidas.

El mediocampo y los líderes del ataque

La mejor noticia para Inglaterra es que Declan Rice está en plena forma. Su papel como destructor y conector en el centro del campo será un factor clave para frenar a Messi. Además, Bukayo Saka demuestra que está recuperando su mejor nivel, lo que supone una amenaza constante para los defensas rivales.

La estrella del equipo, Jude Bellingham, está cumpliendo con todas las expectativas. Su creatividad y capacidad para finalizar jugadas se perfilan como los factores principales para que Inglaterra alcance la final. En el esquema táctico de Tuchel, se espera que Bellingham mantenga su rol de creador libre, lo que podría desestabilizar a la defensa argentina.

En general, la selección de Inglaterra llega a las semifinales sin bajas significativas. Los ajustes tácticos de Thomas Tuchel y el talento individual de los jugadores podrían acercar a los «Three Lions» a su sueño, que perdura desde 1966. Sin embargo, primero deberán superar el obstáculo de los campeones del mundo vigentes.