Harry Kane pone fin a los rumores sobre conflictos internos en la selección de Inglaterra

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, negó rotundamente los informes sobre un ambiente fracturado dentro del equipo antes de la semifinal de la Copa del Mundo. En vísperas del choque decisivo contra Argentina, el delantero acusó a los medios de intentar crear divisiones artificiales, subrayando que no existe ningún conflicto entre los jugadores y el cuerpo técnico. Así lo informa Goal.com .

La situación se tensó tras la victoria en cuartos de final contra Noruega. En aquel momento, el entrenador Thomas Tuchel declaró abiertamente que estaba totalmente descontento con el juego del equipo y que los ingleses simplemente habían tenido suerte. La respuesta breve y fría del centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ante esta crítica alimentó diversos rumores en la prensa.

La "guerra fría" entre Bellingham y Tuchel

Según Goal.com, tras las duras críticas de Thomas Tuchel después del partido, los periodistas preguntaron a Jude Bellingham su opinión sobre las palabras del técnico. La joven estrella respondió diciendo: "Pase lo que pase, es difícil luchar en el campo, fue un trabajo duro". Precisamente este breve intercambio sirvió de base para los titulares de la prensa inglesa sobre un supuesto descontento dentro del equipo.

Harry Kane aclaró la situación en una entrevista con BBC Sport. Según él, es injusto esperar una respuesta perfecta de un jugador cinco minutos después de terminar el partido, cuando las emociones aún están a flor de piel y no ha asimilado completamente lo dicho por el entrenador. Kane criticó a la prensa por crear un gran problema a partir de detalles insignificantes.

Unidad de equipo y nuevo estilo

"Hemos venido aquí como un equipo y es gracias a nuestra unión que hemos llegado a esta etapa. Inventar este tipo de divisiones se ha convertido en algo habitual para los medios ingleses en los grandes torneos. En realidad, es todo lo contrario: los jugadores, el entrenador y el personal somos uno solo", enfatizó el capitán de Inglaterra.

Kane también defendió el estilo de comunicación directo de Thomas Tuchel. En su opinión, tras la cautela de la era Gareth Southgate, el equipo se ha acostumbrado a las críticas sinceras y a veces severas del técnico alemán. Los jugadores valoran que las palabras del entrenador sean auténticas y sin guiones, lo que les aporta confianza.

Thomas Tuchel sigue demostrando que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Kane añadió que, en los últimos dos años, el equipo ha aprendido a conocerlo bien y entiende perfectamente sus exigencias. Actualmente, Inglaterra se centra totalmente en el partido crucial contra Argentina, y los rumores sobre desacuerdos internos no afectarán la preparación del equipo.