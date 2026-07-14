Khiara Keating rechaza renovar con el Manchester City y ficha por el Liverpool

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Khiara Keating rechaza renovar con el Manchester City y ficha por el Liverpool

La portera de la selección femenina de Inglaterra, Khiara Keating, ha dado un giro radical a su carrera. La talentosa guardameta rechazó una oferta de renovación del Manchester City y se unió al Liverpool como agente libre. Este traspaso es de importancia estratégica para el club de Merseyside, del cual se espera que refuerce significativamente su portería. Así lo informa Goal.com informa .

Según BBC Sport, Keating, de 22 años, ha firmado un contrato de tres años con el Liverpool y lucirá el dorsal 12 en su nuevo equipo. Para la futbolista, formada en la academia del Manchester City desde los 11 años, no fue una decisión fácil, pero haber perdido la titularidad en las últimas temporadas la obligó a dejar el club.

La lucha por la titularidad y el sueño del Mundial

Keating ganó el «Guante de Oro» de la Women's Super League (WSL) en la temporada 2023-24, convirtiéndose en la portera más joven en lograr este hito. Sin embargo, tras la llegada de Andrée Jeglertz a la dirección técnica del Manchester City, su tiempo de juego disminuyó drásticamente. La temporada pasada solo disputó cuatro partidos, lo que afectó negativamente su posición en la selección nacional.

De cara al Mundial femenino del próximo año, Khiara Keating busca tener continuidad. En una entrevista con GOAL, admitió lo difícil que es permanecer en el banquillo. El reencuentro con el entrenador del Liverpool, Gareth Taylor (bajo cuyas órdenes debutó en el Manchester City), fue un factor clave en su decisión.

Para el Liverpool, este fichaje llega en el momento justo. El equipo tuvo cedida a la sueca Jennifer Falk en enero, pero no se llegó a un acuerdo para su fichaje permanente al final de la temporada. La llegada de Keating a coste cero se considera uno de los movimientos más exitosos del club de Merseyside en el mercado de fichajes.

Tras unirse a su nuevo equipo, Keating destacó que el prestigio mundial del Liverpool y los proyectos futuros del club la atrajeron. «El Liverpool es un club enorme y su equipo femenino aspira a la grandeza. Su estilo de juego se adapta a mí y a mi posición», añadió la portera.

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