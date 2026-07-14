Lanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niños

En un mundo donde la dependencia de los niños a los gadgets se está convirtiendo en un problema global, la empresa Pinwheel ha presentado una solución inesperada. Se trata de Pinwheel Home, un teléfono fijo con diseño retro destinado a niños en edad escolar. Este gadget permite a los niños comunicarse sin los efectos nocivos de los smartphones. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El Pinwheel Home está diseñado para niños de 5 a 10 años, actuando como un paso intermedio antes de pasar a los smartphones. Su característica principal es la ausencia de redes sociales, juegos o contenido de video infinito. Está diseñado exclusivamente para llamadas de voz, con el objetivo de fomentar una comunicación significativa y directa.

Seguridad y control parental

Aunque el dispositivo tiene la apariencia de un teléfono fijo clásico, funciona con tecnología moderna. No se conecta a una línea tradicional, sino a redes Wi-Fi. Los padres pueden controlar completamente el dispositivo a través de la aplicación Caregiver Portal, que ofrece las siguientes funciones:

Creación de una lista de contactos aprobados;

Bloqueo automático de números desconocidos, spam y llamadas automatizadas;

Configuración de horarios y límites de tiempo para las llamadas;

Uso de marcación rápida y funciones de correo de voz.

Representantes de Pinwheel señalan que este dispositivo fomenta el sentido de independencia en los niños. Ya no necesitan pedir el smartphone de sus padres para hablar con amigos o abuelos, lo que a su vez les enseña una cultura de comunicación digital desde una edad temprana.

Tiempo de pantalla y desarrollo

Según ixbt.com, la popularidad de estos dispositivos no es casualidad. Estudios recientes demuestran que el tiempo prolongado frente a las pantallas afecta negativamente el desarrollo emocional y social de los niños. Investigadores de la Universidad de Georgia descubrieron que los niños que pasan mucho tiempo en redes sociales presentan un desarrollo de vocabulario más lento y dificultades en la pronunciación.

Actualmente, Pinwheel Home se ofrece en dos modelos. El modelo Spark cuesta 68 dólares y está disponible en cuatro colores. El modelo Classic cuesta 79 dólares e incluye un auricular retro y pegatinas. En el futuro, la empresa planea integrar este dispositivo con sus smart-watches.

La seguridad infantil y la limitación de su actividad en internet también son temas de actualidad. Dispositivos como Pinwheel pueden ser una alternativa conveniente para que los padres garanticen una comunicación segura sin desconectar totalmente a sus hijos de la tecnología moderna.