Lanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niños
En un mundo donde la dependencia de los niños a los gadgets se está convirtiendo en un problema global, la empresa Pinwheel ha presentado una solución inesperada. Se trata de Pinwheel Home, un teléfono fijo con diseño retro destinado a niños en edad escolar. Este gadget permite a los niños comunicarse sin los efectos nocivos de los smartphones. Así lo informa Techcrunch.com informa .
El Pinwheel Home está diseñado para niños de 5 a 10 años, actuando como un paso intermedio antes de pasar a los smartphones. Su característica principal es la ausencia de redes sociales, juegos o contenido de video infinito. Está diseñado exclusivamente para llamadas de voz, con el objetivo de fomentar una comunicación significativa y directa.
Seguridad y control parentalAunque el dispositivo tiene la apariencia de un teléfono fijo clásico, funciona con tecnología moderna. No se conecta a una línea tradicional, sino a redes Wi-Fi. Los padres pueden controlar completamente el dispositivo a través de la aplicación Caregiver Portal, que ofrece las siguientes funciones:
- Creación de una lista de contactos aprobados;
- Bloqueo automático de números desconocidos, spam y llamadas automatizadas;
- Configuración de horarios y límites de tiempo para las llamadas;
- Uso de marcación rápida y funciones de correo de voz.
Tiempo de pantalla y desarrolloSegún ixbt.com, la popularidad de estos dispositivos no es casualidad. Estudios recientes demuestran que el tiempo prolongado frente a las pantallas afecta negativamente el desarrollo emocional y social de los niños. Investigadores de la Universidad de Georgia descubrieron que los niños que pasan mucho tiempo en redes sociales presentan un desarrollo de vocabulario más lento y dificultades en la pronunciación.
Actualmente, Pinwheel Home se ofrece en dos modelos. El modelo Spark cuesta 68 dólares y está disponible en cuatro colores. El modelo Classic cuesta 79 dólares e incluye un auricular retro y pegatinas. En el futuro, la empresa planea integrar este dispositivo con sus smart-watches.
La seguridad infantil y la limitación de su actividad en internet también son temas de actualidad. Dispositivos como Pinwheel pueden ser una alternativa conveniente para que los padres garanticen una comunicación segura sin desconectar totalmente a sus hijos de la tecnología moderna.
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