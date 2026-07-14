Lanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niños

·75·Tecnología
Lanzamiento de un nuevo teléfono fijo de estilo retro para niños

En un mundo donde la dependencia de los niños a los gadgets se está convirtiendo en un problema global, la empresa Pinwheel ha presentado una solución inesperada. Se trata de Pinwheel Home, un teléfono fijo con diseño retro destinado a niños en edad escolar. Este gadget permite a los niños comunicarse sin los efectos nocivos de los smartphones. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El Pinwheel Home está diseñado para niños de 5 a 10 años, actuando como un paso intermedio antes de pasar a los smartphones. Su característica principal es la ausencia de redes sociales, juegos o contenido de video infinito. Está diseñado exclusivamente para llamadas de voz, con el objetivo de fomentar una comunicación significativa y directa.

Seguridad y control parental

Aunque el dispositivo tiene la apariencia de un teléfono fijo clásico, funciona con tecnología moderna. No se conecta a una línea tradicional, sino a redes Wi-Fi. Los padres pueden controlar completamente el dispositivo a través de la aplicación Caregiver Portal, que ofrece las siguientes funciones:

  • Creación de una lista de contactos aprobados;
  • Bloqueo automático de números desconocidos, spam y llamadas automatizadas;
  • Configuración de horarios y límites de tiempo para las llamadas;
  • Uso de marcación rápida y funciones de correo de voz.
Representantes de Pinwheel señalan que este dispositivo fomenta el sentido de independencia en los niños. Ya no necesitan pedir el smartphone de sus padres para hablar con amigos o abuelos, lo que a su vez les enseña una cultura de comunicación digital desde una edad temprana.

Tiempo de pantalla y desarrollo

Según ixbt.com, la popularidad de estos dispositivos no es casualidad. Estudios recientes demuestran que el tiempo prolongado frente a las pantallas afecta negativamente el desarrollo emocional y social de los niños. Investigadores de la Universidad de Georgia descubrieron que los niños que pasan mucho tiempo en redes sociales presentan un desarrollo de vocabulario más lento y dificultades en la pronunciación.

Actualmente, Pinwheel Home se ofrece en dos modelos. El modelo Spark cuesta 68 dólares y está disponible en cuatro colores. El modelo Classic cuesta 79 dólares e incluye un auricular retro y pegatinas. En el futuro, la empresa planea integrar este dispositivo con sus smart-watches.

La seguridad infantil y la limitación de su actividad en internet también son temas de actualidad. Dispositivos como Pinwheel pueden ser una alternativa conveniente para que los padres garanticen una comunicación segura sin desconectar totalmente a sus hijos de la tecnología moderna.

PinwheelSmartphoneTecnologíaNiñosGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei regresa al mercado global: presentado oficialmente el buque insignia Pura 90s Pro MaxHuawei regresa al mercado global: presentado oficialmente el buque insignia Pura 90s Pro MaxHoy, 15:26Novedad para usuarios de WhatsApp: creación de almacenamiento en la nube personal en iOS y AndroidNovedad para usuarios de WhatsApp: creación de almacenamiento en la nube personal en iOS y AndroidHoy, 14:55Huawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5GHuawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5GHoy, 14:26Bosch inicia por primera vez la producción de semiconductores en EE. UU.Bosch inicia por primera vez la producción de semiconductores en EE. UU.Hoy, 13:54Huawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrásHuawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrásHoy, 13:22Problema con los enlaces de Telegram: el dominio t.me dejó de funcionar en los navegadoresProblema con los enlaces de Telegram: el dominio t.me dejó de funcionar en los navegadoresHoy, 12:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre