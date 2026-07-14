Giro inesperado en la selección italiana: Andrea Pirlo, principal candidato a entrenador

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Giro inesperado en la selección italiana: Andrea Pirlo, principal candidato a entrenador

El fútbol italiano atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La ausencia de los cuatro veces campeones del mundo en tres Mundiales consecutivos (2018, 2022 y 2026) ha demostrado la necesidad de reformas estructurales. Según informa Goal.com, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) está considerando una opción sorprendente para enderezar el rumbo: la leyenda Andrea Pirlo. Así lo informa Goal.com .

Andrea Pirlo, quien actualmente dirige al United FC de Dubái y ha logrado ascender a su equipo a la primera división, cuenta con el firme respaldo de Paolo Maldini y Leonardo. Maldini, bicampeón de la Champions League con el AC Milan, confía plenamente en que su excompañero es capaz de reconstruir el sistema nacional. Esta elección podría marcar el inicio de una nueva era para el fútbol italiano.

El choque entre experiencia y un nuevo enfoque

Según La Gazzetta dello Sport, la lista de entrenadores incluye, además de Andrea Pirlo, a especialistas experimentados como Antonio Conte y Roberto Mancini. Si bien Antonio Conte es capaz de restaurar rápidamente la disciplina táctica, Roberto Mancini cuenta con la experiencia de la victoria en la Eurocopa 2021. Sin embargo, la federación busca esta vez centrarse no solo en los resultados, sino en un proyecto a largo plazo.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malago, también mencionó la candidatura del exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Según Malago, traer a un experto como Pep Guardiola sería un gran acontecimiento, pero es necesario considerar el equilibrio entre las capacidades financieras y las exigencias. La decisión final se tomará tras consultar con Paolo Maldini y Leonardo.

Perderse la Copa del Mundo 2026, especialmente con un formato ampliado a 48 equipos, se considera una verdadera humillación para la selección italiana. Por ello, el nuevo entrenador tendrá la misión de formar un equipo competitivo para el Mundial 2030. La candidatura de Pirlo se perfila actualmente como la opción más atractiva e innovadora.

En los próximos días, la directiva de la FIGC, junto con Maldini y Leonardo, analizará en profundidad el perfil de los candidatos. Como señaló Malago, la metodología de toma de decisiones ha cambiado por completo y se basa en un enfoque colectivo. Se espera que el nombramiento de un técnico joven y moderno como Andrea Pirlo ponga fin al estancamiento del fútbol italiano.

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