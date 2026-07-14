Lucid Motors desmiente los informes de quiebra: ¿Está en riesgo el futuro de la empresa?

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos de lujo Lucid Motors ha negado categóricamente los informes de que está al borde de la quiebra y que planea iniciar un proceso de Chapter 11 (protección contra la insolvencia). La dirección de la empresa calificó la información de infundada, subrayando que actualmente cuenta con recursos suficientes para mantener la estabilidad financiera. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con TechCrunch, el director de relaciones de Lucid Motors, Nick Twork, calificó estos rumores de «totalmente falsos». Según él, los últimos informes trimestrales de la empresa muestran que existe suficiente liquidez para continuar con las actividades operativas hasta mediados del próximo año. También añadió que no se ha formado ningún comité especial en el consejo de administración para considerar escenarios de quiebra.

Fuerte volatilidad en el mercado bursátil

Tras la propagación de las noticias sobre la quiebra, el precio de las acciones de Lucid cayó más de un 50 % en las operaciones del martes. Según Bloomberg News, esta es la mayor caída diaria en la historia de la empresa. Aunque el precio de las acciones se recuperó ligeramente tras el desmentido oficial hasta alcanzar los 4,72 dólares por acción, la caída general sigue siendo significativa.

Según los rumores, la consultora AlixPartners recomendó a la dirección de Lucid declararse en quiebra o privatizar la empresa. Sin embargo, aunque Nick Twork confirmó la colaboración con AlixPartners, aclaró que solo están trabajando en el fortalecimiento de los procesos operativos y que la cuestión de la quiebra no está sobre la mesa.

Desafíos industriales y nueva estrategia

Aunque Lucid Motors es conocida por sus vehículos eléctricos de alta tecnología y lujo, enfrenta dificultades para encontrar su lugar en el mercado. En el segundo trimestre de este año, la empresa entregó 3 953 vehículos, un crecimiento muy bajo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Debido a la baja demanda, se redujeron los turnos de producción en la planta de Arizona y más de 2 000 empleados fueron despedidos este año.

La empresa se centra actualmente en los siguientes objetivos estratégicos:

Aumentar la eficiencia operativa y optimizar los costes;

Presentar un nuevo modelo de SUV eléctrico más compacto y relativamente asequible para finales de año;

Convertir la ventaja tecnológica existente en éxito comercial;

Adaptar los planes de producción a la demanda real del mercado.

Como dato, AlixPartners ha colaborado anteriormente con startups de vehículos eléctricos con dificultades financieras como Lordstown Motors y Faraday Future. Sin embargo, estas colaboraciones no siempre han terminado con éxito. Por ejemplo, Lordstown Motors finalmente se vio obligada a cesar sus operaciones por completo. Lucid Motors espera romper esta tendencia negativa con su tecnología e innovaciones.